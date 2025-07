BaridiMob : Changez l’adresse de réception de votre carte Edahabia en quelques clics

Dans un souci de modernisation continue de ses services, Algérie Poste a annoncé une nouvelle fonctionnalité pratique pour ses clients : il est désormais possible de changer l’adresse de réception de la carte Edahabia directement via l’application BaridiMob.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, Algérie Poste précise que le changement d’adresse de livraison peut s’effectuer en quelques clics. L’usager devra simplement :

Se connecter à l’application BaridiMob ; Se rendre à la rubrique « Demandes » ; Choisir l’option « Changement d’adresse » ; Saisir sa nouvelle adresse, qui sera utilisée pour la réception de la carte Edahabia.

Cette nouveauté vise à faciliter les démarches des clients, notamment ceux qui déménagent ou souhaitent recevoir leur carte dans un bureau de poste plus accessible. L’objectif est de simplifier l’accès aux services financiers pour tous les Algériens.

Algérie Poste met l’accent sur la digitalisation de ses services afin d’améliorer l’expérience client. Le changement d’adresse pour la carte Edahabia via BaridiMob est une preuve concrète de cet engagement. Cette procédure simple et rapide évite les déplacements inutiles et permet un gain de temps considérable.

Modernisation des services publics : Algérie Poste et le Ministère des Affaires étrangères s’associent

Dans cette dynamique de modernisation, une convention-cadre a été signée mercredi à Alger entre Algérie Poste et le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines. Elle porte sur la mise en place d’un service innovant de transfert et d’expédition des documents nécessitant une certification au niveau du ministère.

Ce nouveau service permettra aux citoyens de déposer leurs documents officiels à légaliser dans n’importe quel bureau d’Algérie Poste, sans avoir à se déplacer jusqu’au siège du ministère. Les documents seront ensuite transmis de manière sécurisée et traçable aux services concernés, avant d’être retournés au citoyen une fois la procédure finalisée. Cela simplifie grandement les démarches, notamment pour la diaspora algérienne.

Supervisée par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, et le secrétaire d’État Sofiane Chaib, cette convention marque une étape importante dans l’intégration institutionnelle et la dématérialisation des procédures administratives. Elle vient répondre aux besoins des citoyens, notamment ceux de la diaspora, confrontés à de longues démarches fastidieuses.

Selon les responsables, plus de 3 000 demandes de certification sont enregistrées chaque jour, notamment en période de forte affluence. Ce nouveau service est donc appelé à désengorger les services du ministère et à rapprocher l’administration du citoyen. Ce partenariat stratégique entre Algérie Poste et le Ministère des Affaires étrangères représente un pas significatif vers une Algérie numérique.

