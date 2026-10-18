Message d’erreur sur BaridiMob : Algérie Poste explique l’origine du bug

Les utilisateurs de BaridiMob confrontés à un blocage à l’ouverture de leur application ont désormais une explication officielle.

Algérie Poste demande à l’ensemble de ses clients d’installer sans attendre la dernière version du service de paiement mobile, seule manière de faire disparaître le message d’erreur « Invalid server certificate » qui empêche la connexion aux comptes postaux.

L’opérateur en profite pour rappeler une règle de base : aucune autre source de téléchargement que les boutiques officielles n’est tolérée.

Un certificat expiré à l’origine du blocage de BaridiMob

L’anomalie n’a rien d’une cyberattaque. Selon l’établissement public, le message affiché provient de l’expiration du certificat de serveur associé aux anciennes versions de l’application.

Autrement dit, les téléphones encore équipés d’un ancien fichier d’installation ne parviennent plus à établir une liaison sécurisée avec les serveurs d’Algérie Poste.

La correction a déjà été déployée. Il suffit de se rendre dans Google Play pour les smartphones sous Android, ou dans l’App Store pour les possesseurs d’iPhone, puis de lancer la mise à jour. Aucune autre manipulation n’est requise, ni réinstallation complète, ni création d’un nouveau compte.

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Les fichiers APK présentés comme une menace directe pour les comptes

Le communiqué comporte un second volet, plus sévère. Algérie Poste s’alarme de la circulation, sur les réseaux sociaux et des sites non agréés, de fichiers APK présentés comme la fameuse mise à jour.

Installer l’un de ces paquets revient, prévient l’entreprise, à livrer ses données personnelles et financières à des inconnus.

Le risque est concret. Une application contrefaite peut capter les identifiants saisis, enregistrer le code secret, voire intercepter les codes de vérification envoyés par SMS. À partir de là, le solde du compte devient accessible à des tiers en quelques minutes seulement.

Ce mode opératoire complète un arsenal déjà bien rodé. L’an dernier, l’opérateur avait signalé une vague d’appels frauduleux réclamant les codes OTP des clients, rappelant au passage qu’il ne demande jamais ce type d’information par téléphone.

Algérie Poste renvoie systématiquement vers ses canaux officiels

La consigne se répète d’un communiqué à l’autre : toute information relative à un service, une nouveauté ou une mise à jour doit être vérifiée auprès des canaux officiels de l’établissement. Les pages imitant le logo de l’opérateur pullulent, et certaines sont visuellement très convaincantes.

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Les réflexes à adopter en cas de doute sur son compte

Un usager qui soupçonne une intrusion ne doit pas attendre. La procédure défendue par Algérie Poste commence par la modification du code secret de l’application, puis par la désactivation du service de paiement en ligne si une opération suspecte apparaît sur le relevé.

Un passage par le guichet automatique le plus proche permet également de changer le numéro de téléphone rattaché au compte, une étape décisive pour couper l’accès à un éventuel fraudeur.

Ces gestes d’urgence en cas de piratage du compte BaridiMob avaient été détaillés par une responsable de l’établissement sur les ondes de la Chaîne 3.

Avec plusieurs millions d’utilisateurs actifs, BaridiMob s’est imposée comme l’un des outils financiers les plus répandus du pays.

Sa popularité explique l’acharnement des escrocs, et justifie la fréquence des rappels sécuritaires diffusés par l’opérateur postal. Installer la mise à jour depuis la bonne source reste, pour l’heure, la protection la plus simple.

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