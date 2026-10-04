Mise à jour BaridiMob : Algérie Poste alerte ses clients

Les détenteurs d’un compte postal sont de nouveau appelés à la prudence. Ce dimanche, Algérie Poste a diffusé une mise au point sans ambiguïté : l’installation comme la mise à jour de l’application BaridiMob ne peuvent se faire que depuis deux plateformes, l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Toute autre provenance est écartée par l’établissement.

Algérie Poste limite BaridiMob aux deux magasins d’applications officiels

Aucune version de l’application n’est publiée ailleurs que sur ces boutiques agréées. Les fichiers qui circulent par messagerie, sur des pages de réseaux sociaux ou via des sites tiers ne proviennent donc pas de l’opérateur postal, quelle que soit la ressemblance de leur présentation.

L’établissement insiste sur un point précis : une mise à jour authentique apparaît automatiquement dans le magasin d’applications du téléphone.

Il n’existe aucune démarche parallèle, aucun lien à ouvrir, aucun formulaire à remplir pour en bénéficier. Cette clarification vise à couper court aux manœuvres de plus en plus élaborées observées ces derniers mois.

La motivation est explicite. En installant un fichier d’origine inconnue, l’usager risque d’ouvrir l’accès à ses identifiants et à son historique d’opérations. Les transactions financières réalisées depuis l’appareil deviennent alors vulnérables, avec des conséquences parfois immédiates sur le solde du compte.

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Les fausses applications s’ajoutent à une longue série d’arnaques

Cette recommandation ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs mois, l’opérateur multiplie les alertes face à des méthodes qui se renouvellent sans cesse. En juin dernier, il avait déjà signalé des tentatives de fraude visant les clients de BaridiMob par appels téléphoniques et messages réclamant des codes de vérification.

D’autres variantes ont suivi. Des pages copiant le logo de l’entreprise ont fait miroiter des concours ou des offres inexistantes, un stratagème dénoncé en juillet lorsque l’établissement avait pointé la prolifération de liens piégés usurpant son identité visuelle. Le principe reste identique : obtenir des données sensibles en jouant sur la confiance.

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Réagir vite quand un compte BaridiMob est compromis

Que faire lorsque le mal est déjà fait ? L’opérateur a détaillé à plusieurs reprises la marche à suivre. La priorité consiste à modifier immédiatement le code secret de l’application, puis à suspendre le service de paiement en ligne si des opérations inhabituelles apparaissent.

Un passage par un distributeur automatique permet ensuite d’agir sur les paramètres sensibles, notamment le numéro de téléphone rattaché au compte.

Cette procédure d’urgence avait été rappelée en septembre, lorsque l’établissement avait énuméré les gestes à accomplir après un piratage de compte auprès de la Radio nationale.

Un réflexe demeure valable en toutes circonstances. Ni par téléphone, ni par SMS, ni par messagerie, Algérie Poste ne demande à ses clients leurs identifiants ou leur code à usage unique. Toute sollicitation de ce type doit être considérée comme malveillante et interrompue sur-le-champ.

Les canaux officiels restent la seule référence fiable

L’entreprise renvoie systématiquement ses usagers vers ses canaux officiels pour vérifier une information. Un nouveau service, une évolution tarifaire ou une mise à jour technique y sont annoncés avant toute diffusion sur les réseaux sociaux, où les contenus détournés abondent.

Cette prudence accompagne la montée en puissance des usages numériques. Avec des millions de porteurs de la carte Edahabia et un recours massif au paiement mobile, chaque faille individuelle pèse sur la confiance accordée à l’ensemble du dispositif. D’où l’insistance de l’opérateur sur des consignes simples, répétées jusqu’à devenir des automatismes.

La règle énoncée ce dimanche se résume donc à peu de choses. Un téléphone, un magasin d’applications officiel, et aucun autre détour. Pour le reste, la vigilance de l’utilisateur demeure la meilleure protection de son épargne.