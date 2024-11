BaridiMob : Algérie Poste lance une nouvelle mise à jour pour améliorer l’expérience utilisateur

Dans un communiqué publié ce mercredi 6 novembre 2024 sur leur page Facebook, la direction générale d’Algérie Poste invite les utilisateurs de ses services à mettre à jour l’application de BaridiMob.

La dernière version de BaridiMob est désormais disponible sur Google Play et Apple Store. Cette mise à jour est essentielle pour l’optimisation des fonctionnalités de l’application. Mais surtout, pour une protection maximale des données des utilisateurs.

Algérie Poste souligne l’importance de procéder à la mise à jour » au plus vite » pour prévenir les éventuelles interruptions de service. Ainsi, l’installation de la nouvelle version permettra d’éviter tout problème lié à la validité des certificats de sécurité. Offrant ainsi une expérience utilisateur optimale.

Mise à jour de l’application BaridiMob : Algérie Poste renforce la sécurité des utilisateurs

Cette nouvelle mise à jour de l’application BaridiMob intervient après une série de mises en gardes émises par Algérie Poste.

En effet, cet établissement a alerté ses clients à maintes reprises quant aux risques de fraude et cybermenaces. Que ce soit à travers sa campagne de sensibilisation menée en septembre 2024, ou sur sa page Facebook. La société invite alors à rester vigilant face aux tentatives de piratage des imposteurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Attention aux faux SMS ! Algérie Poste lance un appel à la vigilance

En proposant une version actualisée de BaridiMob, Algérie Poste adopte les hauts standards de sécurité, assurant efficacité et authenticité.

Expansion des services financiers en Algérie : un accès facilité aux paiements électroniques

Notons que l’Algérie connait une expansion notable de ses services financiers numériques, qui s’inscrit dans la volonté du gouvernement à faire de l’Algérie un pays à la pointe de la transformation digitale.

🟢 À LIRE AUSSI : Hommage aux martyrs de novembre 1954 : l’Algérie émet 7 timbres-poste commémoratifs (photos)

En effet, en octobre 2024, près de 58000 terminaux de paiement électronique (TPE) et 3900 distributeurs automatiques de billets (GAB) ont été déployés sur tout le territoire. Afin de répondre aux besoins des citoyens et faciliter l’accès aux services financiers modernes. De plus, 19 millions de cartes de paiement ont été délivrés par la Poste d’Algérie, marquant l’adoption accrue des outils de paiement électroniques par les algériens.

En somme, Algérie Poste s’attèle à améliorer la qualité de ses services et garantir la sécurité des données de ses clients.