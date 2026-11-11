Bardella veut supprimer les titres de séjour après 6 mois de chômage

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a annoncé son intention de restreindre considérablement le renouvellement des titres de séjour pour les ressortissants étrangers installés en France.

Intervenant ce mardi soir sur la chaîne BFMTV, le dirigeant de l’extrême droite française a détaillé la mesure qu’il compte appliquer en cas d’accès au pouvoir en 2027.

Non-renouvellement des titres après six mois de chômage

Selon les déclarations du président du RN, tout étranger ne disposant pas d’un contrat de travail au bout de six mois verra son titre de séjour automatiquement révoqué.

« Au bout de six mois, un étranger qui n’a pas de contrat de travail ne verra pas son titre de séjour renouvelé, comme c’est le cas aux États-Unis ou dans beaucoup de pays du monde », a affirmé Jordan Bardella lors de son passage télévisé.

Cette annonce marque un durcissement par rapport au programme présenté par son parti lors du scrutin présidentiel de 2022, où le délai toléré avant la suppression de l’autorisation de séjour était fixé à un an.

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Une surenchère politique à l’extrême droite

La proposition rejoint la position exprimée le même jour par Éric Zemmour, candidat du mouvement Reconquête. Ce dernier avait préconisé sur TF1 l’expulsion des ressortissants étrangers en situation régulière s’ils se trouvaient sans emploi depuis plus de six mois.

Cette convergence de discours entre les deux responsables politiques illustre une forme de surenchère sur la question migratoire, à l’approche de l’échéance électorale de 2027. Les deux formations cherchent à se démarquer l’une de l’autre tout en occupant le même terrain idéologique, celui d’une politique migratoire plus restrictive.

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Un débat qui inquiète la communauté étrangère en France

Jordan Bardella a réitéré sa volonté d’interrompre les flux migratoires vers la France, soutenant que l’immigration pesait négativement sur le modèle social, la sécurité et les équilibres démographiques du pays. Cette sortie médiatique relance le débat sur le statut et les droits de la communauté étrangère, notamment maghrébine, établie sur le sol français.

Ces propositions, si elles venaient à être appliquées, pourraient avoir des conséquences importantes pour de nombreux ressortissants algériens résidant en France, dont certains traversent déjà des périodes de précarité professionnelle.

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