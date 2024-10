« Barbès, Little Algérie » : Hassan Guerrar impressionne avec sa première œuvre cinématographique

Depuis sa sortie hier, le 16 octobre 2024, le long-métrage « Barbès, Little Algérie » fait vibrer les écrans des cinémas en France. Ce film signé Hassan Guerrar nous entraine aux côtés de Malek, un quadragénaire au passé lourd, qui vient s’installer à Montmartre, à Paris. L’intrigue de ce long-métrage est à la fois intime et universelle, sans tomber dans le piège du misérabilisme.

Après des années de service dans l’ombre du cinéma en tant qu’attaché de presse, le réalisateur Hassan Guerrar passe enfin derrière la caméra. À travers son premier film, Barbès, Little Algérie, il offre aux cinéphiles une immersion captivante dans le quartier de Barbès, où l’Algérie bat son plein.

L’intrigue de « Barbès, Little Algérie » : une immersion dans le quotidien de Malek

Le film Barbès, Little Algérie suit le quotidien de Malek, un personnage incarné avec brio par Sofiane Zermani. Âgé de 40 ans, célibataire et mélancolique, Malek emménage à Montmartre. Peu après, son neveu Riyad, interprété par Khalil Charbia, débarque d’Algérie et le rejoint. Ensemble, ils découvrent Barbès, un quartier vibrant en plein crise sanitaire.

Au fil du temps, Malek et Riyad multiplient les rencontres, notamment avec les algériens de Barbès. Dans une dynamique à la fois chaleureuse et complexe, Malek se reconnecte avec ses racines et entame une quête de guérison de ses anciennes blessures.

La particularité de ce film réside dans la manière avec laquelle Hassan Guerrar saisit la réalité de Barbès avec authenticité.

Hassan Guerrar réunit les talents pour un film réussit

Le casting du long-métrage Barbès, Little Algérie compte des figures emblématiques, dont Khaled Benaissa, et des visages en pleine ascension dans le domaine cinématographique, comme Sofiane Zermani et Soolking. Chaque personnage apporte sa touche et enrichit le récit qui capture la vie algérienne au cœur de Paris.

Par ailleurs, le processus de création de ce film est tout aussi captivant. En effet, Hassan Guerrar s’est associé à la talentueuse scénariste Audrey Diwan pour établir le synopsis de Barbès, Little Algérie. Par la suite, Rachid Benzine a rejoint l’équipe pour co-écrire le scénario du film.

Afin d’apporter une profondeur et une richesse narrative au récit, Peter Douroundzis a ajouté sa touche au scénario, avant que celui-ci prenne vie et que le tournage commence.

En somme, bien que Barbès, Little Algérie soit le coup d’essai de Hassan Guerrar après des années dans la peau d’un attaché de presse, il s’agit surtout d’un coup de maître, qui saura captiver les spectateurs.