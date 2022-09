Baptême de feu réussi, Ounas revient sur ses débuts avec Lille

Adam a réussi son baptême de feu avec le LOSC Lille. L’international algérien se dit satisfait de sa première apparition officielle sous le maillot lillois.

Après avoir décidé de quitter le SSC Naples, Adam Ounas revient en championnat français pour rebondir. Il a opté pour le LOSC Lille, un club qui prétend jouer les premiers rôles cette saison. Une nouvelle expérience sur laquelle il mise beaucoup pour relancer sa carrière

Ayant officialisé sa venue la fin de la semaine écoulée, l’attaquant international n’a pas tardé à faire ses débuts avec sa nouvelle équipe. C’est à l’occasion du match d’hier face à Montpellier qu’il a effectué son baptême de feu.

Pour sa première apparition sous le maillot lillois, il a laissé de très bonnes impressions. Incorporé à la 34’ pour remplacer Zhegrova, blessé, l’ex-napolitain a apporté le plus escompté, contribuant ainsi à la brillante et précieuse victoire de son équipe en dehors de la maison (1-3).

Mieux, Ounas a réalisé des statistiques impressionnantes. En effet, il a délivré 3 passes clés, avec un taux de 85% de passes correctes. Il a réussi 2 dribbles sur 5 et gagné 6 duels sur 10. Des débuts prometteurs pour le jeune attaquant algérien. Il sera appelé à confirmé à l’occasion du prochain match face à l’Olympique de Marseille.

« C’est très bon pour un début »

A l’issue du match face à Montpellier, Adam Ounas a livré ses impression sur le micro du « La Voix du Nord ». D’emblée, il se dit content de la victoire. « On a réalisé le plus important, en arrachant les trois points. On devra continuer à travailler et j’espère qu’on va enchainer d’autres victoires ».

Poursuivant sa déclaration, il se dit satisfait de son rendement. Pour un début, il ne pouvait espérer mieux. « J’ai eu droit à 60’ de jeu qui m’ont fait beaucoup du bien. Ca fait longtemps que je n’ai pas eu autant de temps de jeu dans les jambes. C’est très bon pour un début. J’espère avoir plus de temps de jeu à l’avenir et je pense que je serai meilleur au fil des matchs ».

Il est à noter que l’ailier droit de la sélection national a rassuré à propos de la blessure au mollet qu’il a contractée au cours de ledit match à la suite d’un dur contact avec un joueur adverse, en affirmant qu’elle n’est pas méchante.