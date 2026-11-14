Entrepreneuriat en Algérie : les banques publiques appelées à revoir leurs méthodes

Les banques publiques ont financé plus de 700 000 projets depuis la création des dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat, pour une enveloppe globale dépassant 1 400 milliards de dinars.

Ces chiffres, communiqués par le ministère des Finances, mettent en lumière les enjeux du financement des petites entreprises en Algérie, dans un contexte marqué par les difficultés de remboursement et la volonté d’améliorer l’accès aux crédits bancaires.

Le financement des petites entreprises et des projets portés par les jeunes constitue un enjeu important pour le développement de l’économie algérienne.

Depuis la création des différents dispositifs publics d’accompagnement à l’entrepreneuriat, les banques publiques ont contribué au financement de plus de 700 000 projets, mobilisant une enveloppe globale supérieure à 1 400 milliards de dinars, soit 140 000 milliards de centimes.

Ces chiffres ressortent d’une réponse officielle du ministre des Finances, Mohamed Lamine Lebbou, à une question écrite du membre du Conseil de la nation, Kamel Khelifati.

Le document apporte des précisions sur les conditions d’accès au financement bancaire, les difficultés rencontrées par les bénéficiaires des dispositifs publics et les mesures envisagées pour améliorer l’accompagnement des petites et moyennes entreprises.

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Plus de 700 000 projets financés par les banques publiques

Les banques publiques occupent une place centrale dans le financement des projets de jeunes entrepreneurs, notamment à travers les mécanismes d’accompagnement mis en place par l’État.

Parmi ces dispositifs figurent l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (NESDA), anciennement ANSEJ, la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM).

Ces structures ont permis à des centaines de milliers de porteurs de projets d’accéder à des financements pour lancer leurs activités et développer leurs entreprises.

Toutefois, cette expérience a également révélé des difficultés importantes en matière de remboursement des crédits accordés.

Des critères plus stricts pour obtenir un crédit bancaire

Selon les explications du ministre des Finances, une proportion considérable des crédits accordés demeure en situation d’impayés.

Cette situation conduit désormais les établissements bancaires à accorder davantage d’importance à la viabilité économique et financière des projets avant d’accorder un financement.

L’étude des dossiers prend ainsi en considération les perspectives de pérennité de l’activité, les compétences du porteur de projet, ses qualifications et sa capacité à assurer la continuité de son entreprise.

Le rôle des banques ne doit donc pas se limiter au déblocage des crédits. Elles sont également appelées à évaluer la faisabilité des investissements afin d’éviter le retour aux pratiques de financement massif qui ont caractérisé certaines périodes précédentes.

L’objectif est de trouver un équilibre entre l’encouragement de l’entrepreneuriat des jeunes et la préservation des ressources bancaires, sans remettre en cause les mécanismes publics d’accompagnement.

Effacement des intérêts et pénalités de retard : les mesures prévues en 2026

Pour répondre aux difficultés financières rencontrées par les bénéficiaires des dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat, plusieurs mécanismes de régularisation ont été mis en place au cours des dernières années.

Parmi les mesures évoquées dans la réponse du ministre figure un dispositif introduit en 2026, qui prévoit un allègement important des dettes contractées par les bénéficiaires, sous réserve du respect des conditions réglementaires applicables.

La mesure prévoit notamment une exonération totale des intérêts et des pénalités de retard, à condition que le bénéficiaire procède au remboursement intégral du principal de sa dette.

Autrement dit, les personnes concernées peuvent être dispensées des sommes supplémentaires accumulées au titre des intérêts et des pénalités, à condition de s’acquitter du montant initial du crédit.

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Rééchelonnement des crédits sur cinq ans et soutien de l’État

Le dispositif prévoit également la possibilité de rééchelonner les crédits sur une période pouvant atteindre cinq ans. Cette option permet d’étaler le remboursement de la dette afin de donner davantage de marge de manœuvre financière aux bénéficiaires concernés.

Les mesures comprennent aussi le maintien de l’avantage lié à la bonification des taux d’intérêt, selon des conditions précises, notamment celles relatives à la disponibilité des équipements.

L’État continue, par ailleurs, d’apporter un soutien financier aux dispositifs d’accompagnement des petites entreprises.

Le Trésor public prend en charge les coûts liés à la bonification des taux d’intérêt et intervient également à travers des prêts sans intérêt destinés aux porteurs de projets.

Ces dépenses sont couvertes par les crédits inscrits au budget de l’État au profit du ministère chargé des petites entreprises. L’objectif est de préserver les mécanismes publics de soutien à l’entrepreneuriat, tout en encourageant les bénéficiaires à régulariser leur situation financière.

Start-up en Algérie : le financement par prise de participation au capital

Le financement des petites entreprises ne repose pas uniquement sur les crédits bancaires. Pour les start-up et les projets innovants présentant un potentiel de croissance, l’État dispose également d’un mécanisme fondé sur l’investissement en capital.

Il s’agit du Fonds algérien des start-up (Algerian Startup Fund – ASF), une société de capital-investissement détenue par six banques publiques.

Contrairement aux établissements bancaires classiques, ce fonds ne finance pas les entreprises à travers des prêts assortis d’une obligation de remboursement. Son intervention repose plutôt sur la prise de participations dans le capital des entreprises sélectionnées.

Ce modèle permet au fonds de devenir actionnaire des start-up qu’il accompagne, de contribuer à leur développement et de partager avec elles les risques liés à leur activité.

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Quels critères pour sélectionner les projets innovants ?

Le dispositif s’adresse principalement aux entreprises innovantes disposant de perspectives de croissance et d’un potentiel de développement et d’expansion.

Pour sélectionner les projets, le fonds s’appuie sur plusieurs critères d’investissement, notamment les perspectives de croissance, la solidité du modèle économique et les possibilités de rentabilité à moyen et long terme.

L’analyse des dossiers, la sélection des investissements et le suivi des entreprises financées relèvent des instances spécialisées du fonds, conformément à ses procédures internes de gouvernance et aux règles encadrant l’activité de capital-investissement.

Cette approche permet de distinguer deux formes de financement complémentaires : les crédits bancaires destinés aux entreprises et aux projets nécessitant des ressources financières remboursables, et les prises de participation au capital, adaptées aux start-up dont le développement repose sur l’innovation.

Plus de 11 256 milliards de dinars de crédits accordés à l’économie

Au-delà du financement des projets entrepreneuriaux, les données communiquées par le ministère des Finances mettent également en évidence le poids des banques publiques dans le financement global de l’économie nationale.

À fin 2024, l’encours des crédits accordés à l’économie par le secteur bancaire a atteint 11 256,5 milliards de dinars, contre 10 694,9 milliards de dinars à la fin de l’année 2023.

Cette évolution représente une progression de 5,3 % sur un an. Elle traduit la contribution du secteur bancaire au financement des entreprises publiques et privées ainsi qu’au soutien de l’investissement productif.

Pour renforcer cette contribution, le ministère de tutelle a récemment adressé des orientations aux banques publiques afin d’améliorer les conditions d’accès au financement et de réduire les délais de traitement des demandes.

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Décentralisation des décisions et réduction des délais de traitement

Ces instructions portent notamment sur le renforcement de la décentralisation des décisions d’octroi des crédits. Cette démarche vise à rapprocher les décisions des structures bancaires chargées de l’étude des dossiers et à accélérer leur traitement.

Les orientations concernent également l’amélioration de l’offre de services bancaires, la diversification des produits de financement et l’amélioration des conditions d’accueil des clients.

L’enjeu consiste à rendre les banques davantage réactives aux besoins des entreprises et des opérateurs économiques, tout en maintenant des procédures d’évaluation permettant de limiter les risques liés aux financements accordés.

Le ministère prévoit également un suivi des résultats obtenus sur le terrain. L’évaluation des performances des établissements bancaires doit notamment prendre en compte les délais de traitement des demandes de crédit, les conditions d’accès au financement, le volume des prêts accordés aux entreprises ainsi que la qualité de l’accompagnement proposé aux porteurs de projets.

Cette démarche doit permettre de mesurer les progrès réalisés, mais aussi d’identifier les obstacles qui continuent de freiner l’accès des petites et moyennes entreprises aux financements bancaires.

À travers ces différentes mesures, les pouvoirs publics cherchent ainsi à améliorer l’accès au crédit, sans reproduire les difficultés de remboursement observées lors des précédentes expériences de financement massif.

Le dispositif repose désormais sur une complémentarité entre les crédits bancaires, les mécanismes publics de soutien à l’entrepreneuriat et les instruments d’investissement destinés aux entreprises innovantes.