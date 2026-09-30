Banque d’Algérie : 6 obligations qui changent tout pour les clients dès le 1er octobre

Les banques avaient jusqu’au 30 septembre pour appliquer six exigences fixées par la Banque d’Algérie. Objectif : faciliter l’accès des ménages aux comptes, aux cartes, au crédit et à l’épargne. Voici ce que les clients peuvent désormais attendre de leur agence.

La date butoir tombe ce mercredi 30 septembre. À cette date, les banques et établissements financiers doivent avoir pris toutes les dispositions nécessaires. Ils appliquent désormais une note de la Banque d’Algérie consacrée à l’accès des ménages aux services bancaires. Nous avions présenté ce texte dans notre article sur les nouvelles exigences de la Banque d’Algérie.

Une note adressée aux banques le 29 juillet

La Direction générale du crédit et de la réglementation bancaire de la Banque d’Algérie a adressé sa note n° 03 aux banques le mercredi 29 juillet 2026. Le régulateur y demande une prise en charge « diligente et adaptée » des besoins des clients. Il veut ainsi renforcer l’accès des ménages aux services bancaires et développer l’inclusion financière.

La note énumère six obligations, en précisant que les banques y sont « notamment » tenues. Elle leur laissait deux mois pour s’organiser. Les établissements devaient prendre, au plus tard le 30 septembre, les mesures nécessaires dans l’ensemble de leur réseau. Ils doivent aussi assurer un suivi régulier de leur mise en œuvre et engager les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Les six exigences, une par une

La note fixe six obligations aux banques et aux établissements financiers :

Simplifier et accélérer : les banques doivent alléger les procédures d’accès et réduire les délais de traitement des demandes.

: les banques doivent alléger les procédures d’accès et réduire les délais de traitement des demandes. Traiter les demandes sans tarder : la note vise l’ouverture de comptes, les paiements et les services monétiques, comme les cartes. Elle cite aussi le financement et l’épargne, y compris les produits de la finance islamique.

: la note vise l’ouverture de comptes, les paiements et les services monétiques, comme les cartes. Elle cite aussi le financement et l’épargne, y compris les produits de la finance islamique. Diversifier l’offre : les établissements doivent proposer des produits adaptés aux besoins des ménages.

: les établissements doivent proposer des produits adaptés aux besoins des ménages. Étendre la couverture géographique : la note demande de renforcer le réseau d’agences et les canaux numériques, de façon complémentaire.

: la note demande de renforcer le réseau d’agences et les canaux numériques, de façon complémentaire. Garantir l’accessibilité : les services doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. L’exigence couvre aussi les autres clients qui ont besoin d’une prise en charge adaptée.

: les services doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées. L’exigence couvre aussi les autres clients qui ont besoin d’une prise en charge adaptée. Informer et conseiller : les banques doivent mieux expliquer leurs produits et accompagner leurs clients. L’objectif est d’en favoriser une utilisation accrue.

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Ce que la note ne précise pas

La note ne fixe aucun délai chiffré pour ouvrir un compte ou obtenir un crédit. Elle ne prévoit pas non plus de sanction en cas de non-respect. La Banque d’Algérie s’est pourtant montrée plus précise dans un autre domaine, la veille. Dans une note du 28 juillet, elle impose aux banques de domicilier une opération d’exportation en 48 heures au plus. Elle y prévient aussi que tout retard non justifié les expose à des mesures de contrôle.

L’échéance tombant ce mercredi, il est encore trop tôt pour dresser un bilan de la mise en œuvre.

Un autre texte peut toutefois alléger certaines démarches. L’instruction n° 04-2026 du 30 avril 2026 encadre la connaissance des clients par les banques, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Elle prévoit des mesures de vigilance simplifiées pour les clients jugés à faible risque.

Que faire si votre banque ne suit pas ?

Un client qui se heurte à un refus ou à une attente excessive peut agir en plusieurs temps. Depuis avril 2025, un règlement de la Banque d’Algérie encadre le traitement de ses réclamations.

Réclamer par écrit : adressez une réclamation à votre agence ou au service des réclamations de votre banque. Celle-ci doit en accuser réception immédiatement et la traiter gratuitement.

: adressez une réclamation à votre agence ou au service des réclamations de votre banque. Celle-ci doit en accuser réception immédiatement et la traiter gratuitement. Exiger une réponse : la banque dispose de dix jours au plus pour traiter la réclamation. Elle doit fournir une réponse écrite, claire et détaillée.

: la banque dispose de dix jours au plus pour traiter la réclamation. Elle doit fournir une réponse écrite, claire et détaillée. Garder des preuves : conservez les accusés de réception, les courriels et les dates de vos demandes.

: conservez les accusés de réception, les courriels et les dates de vos demandes. Saisir la Banque d’Algérie : sans réponse dans les délais, ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir le régulateur. Un formulaire de recours est disponible sur son site. La Banque d’Algérie peut transmettre le dossier à la Commission bancaire.

Les délais et les conditions varient selon les banques et les produits. Renseignez-vous auprès de votre agence et demandez toujours une réponse écrite.

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D’autres changements dans le secteur bancaire

La note s’inscrit dans une série de mesures prises par la Banque d’Algérie cette année. L’allocation touristique est désormais servie par carte de paiement internationale, selon l’instruction n° 07-2026. Les formules de finance islamique se développent aussi, comme le montre notre comparatif du crédit auto. Certaines démarches exigent enfin un compte et une carte de paiement, à l’image de l’inscription au Hadj 2027.

Pour les clients, l’échéance du 30 septembre marque surtout un point d’étape. Reste à mesurer, dans les agences, les effets concrets de ces nouvelles obligations.

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