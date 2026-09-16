Banques algériennes : crédits, épargne, paiements… la BA exige du changement

La Banque d’Algérie resserre le calendrier pour les banques et établissements financiers. Une échéance fixée à la fin septembre leur impose de concrétiser plusieurs mesures destinées à faciliter l’accès aux services bancaires, à améliorer l’offre de crédit et à adapter les produits proposés aux besoins des ménages.

Derrière cette échéance, la Banque d’Algérie veut surtout passer des directives à leur application concrète dans les agences. Ouverture de comptes, paiements, monétique, épargne ou encore financement de biens produits localement, plusieurs pratiques doivent évoluer sur l’ensemble du réseau bancaire.

Banque d’Algérie : un délai fixé à fin septembre pour appliquer les nouvelles directives

La Banque d’Algérie avait adressé aux banques et établissements financiers une série de directives et de notes ces derniers mois. La plus récente, datée de fin juillet, porte notamment sur la facilitation de l’accès aux services bancaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Le Qatar mise sur l’Algérie pour ses hydrocarbures : voici ce qui a été discuté avec Sonatrach

L’autorité monétaire leur demande de prendre, avant la fin septembre, «toutes les dispositions organisationnelles et opérationnelles nécessaires» afin d’assurer «la mise en œuvre effective» de ces orientations dans leurs réseaux.

La même échéance concerne également le «suivi régulier» de leur application. Les banques doivent donc adapter leur organisation, mais aussi veiller à la concrétisation des mesures au niveau de leurs différentes agences.

Les procédures bancaires doivent devenir plus simples et plus rapides

La feuille de route concerne d’abord l’accès aux produits et services bancaires. La Banque d’Algérie demande aux établissements de simplifier les démarches et de réduire les délais de traitement.

Les principales mesures portent notamment sur :

L’ouverture des comptes bancaires ;

Les services de paiement ;

Les services monétiques ;

L’accès au financement ;

Les produits d’épargne.

L’objectif fixé par la Banque d’Algérie consiste également à assurer une «prise en charge diligente» des demandes des clients. Les établissements doivent ainsi revoir leurs procédures afin de rendre leurs services plus accessibles aux différentes catégories de clientèle.

Crédit à la consommation : la Banque d’Algérie demande aux banques d’élargir l’accès

Le crédit à la consommation figure également parmi les priorités de cette feuille de route. Les banques sont appelées à proposer une offre plus diversifiée et davantage adaptée aux besoins des ménages.

🟢 À LIRE AUSSI : Un bond de 52,6 % en six mois : l’Algérie augmente fortement ses achats de machines italiennes

Une note de la Banque d’Algérie datée du 10 août demande précisément aux établissements de «mobiliser les moyens appropriés» pour faciliter l’accès aux crédits à la consommation.

Ces financements doivent concerner exclusivement l’acquisition de biens produits ou assemblés en Algérie. La BA leur demande, à ce titre, de prendre «sans délai» les mesures nécessaires dans l’ensemble de leurs agences.

Cette orientation place ainsi le financement de la consommation de produits locaux parmi les chantiers auxquels les banques doivent désormais apporter une réponse concrète.

Exportateurs, épargne et taux d’intérêt : plusieurs autres chantiers concernés

La réforme ne se limite toutefois pas aux services destinés aux particuliers. Les directives de la Banque d’Algérie couvrent également plusieurs aspects du fonctionnement bancaire et du financement de l’économie.

Les établissements sont notamment appelés à faciliter les procédures de domiciliation pour les exportateurs et à renforcer leur contribution au financement de l’économie.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelles routes et littoral métamorphosé : avancée des travaux et futur visage d’Alger en images

La BA demande également une diversification des produits d’épargne destinés aux ménages, avec des offres mieux adaptées à leurs besoins. Les conditions de financement font elles aussi partie des sujets concernés, avec une demande d’alignement des taux d’intérêt sur la détente monétaire en cours.

La fin septembre constitue donc une première échéance importante pour la mise en œuvre de ces orientations. La Banque d’Algérie prévoit par ailleurs un suivi régulier afin de vérifier leur application effective à travers le réseau bancaire national.