L’économie algérienne confirme sa capacité à résister aux fluctuations des marchés énergétiques. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, publié dans son édition de l’automne 2026, le pays a enregistré une croissance de 3,8 % en 2025, portée principalement par les secteurs hors hydrocarbures. Autre indicateur notable : l’inflation a fortement reculé pour atteindre 1,4 % sur l’ensemble de l’année, son niveau le plus bas depuis plusieurs années. Des résultats encourageants, même si plusieurs fragilités budgétaires continuent de peser sur les perspectives économiques du pays.

Intitulé « Revenus des hydrocarbures et résilience budgétaire », le rapport, consulté par le quotidien arabophone Echorouk sur le site officiel du Groupe de la Banque mondiale, dresse un bilan globalement positif de la conjoncture économique algérienne en 2025. Il souligne notamment la résistance de l’activité nationale dans un contexte international marqué par l’instabilité des cours du pétrole et du gaz, les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques.

La croissance de 3,8 % enregistrée en 2025 s’explique notamment par le maintien d’un niveau élevé d’investissement public et par la vigueur de la demande intérieure. Ces deux facteurs ont contribué à soutenir l’activité économique, malgré le recul des recettes tirées des hydrocarbures. Pour la Banque mondiale, cette évolution témoigne de la capacité de l’Algérie à maintenir une dynamique de croissance qui ne repose plus exclusivement sur les performances du secteur énergétique.

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Les activités hors hydrocarbures deviennent le principal moteur de croissance

L’un des principaux enseignements du rapport concerne la progression des secteurs hors hydrocarbures. Ces derniers ont enregistré une croissance de 4,2 % en 2025, contre seulement 1,5 % pour le secteur des hydrocarbures. Un écart qui confirme le rôle grandissant des autres branches d’activité dans la dynamique économique nationale.

Cette progression s’appuie notamment sur les investissements publics dans les infrastructures, l’industrie, l’agriculture et les services, mais également sur le dynamisme de la consommation des ménages et de l’investissement national. Les secteurs productifs non énergétiques contribuent ainsi davantage à la création de richesse et à la consolidation de l’activité économique.

Cette évolution constitue un indicateur important pour l’Algérie, qui cherche depuis plusieurs années à réduire sa dépendance aux exportations de pétrole et de gaz. Si les hydrocarbures continuent de représenter une source essentielle de recettes pour le pays, la progression des autres activités économiques traduit une diversification progressive des moteurs de croissance.

La représentante résidente du Groupe de la Banque mondiale en Algérie, Djamila Hajaïb-Oglo, a d’ailleurs souligné la capacité de résistance démontrée par le pays, notamment grâce à la solidité de la croissance enregistrée en dehors du secteur des hydrocarbures.

Elle estime que l’Algérie dispose des fondamentaux nécessaires pour construire une économie davantage diversifiée et compétitive. Toutefois, elle considère que les choix de politiques publiques opérés au cours des prochaines années seront déterminants pour libérer davantage le potentiel économique national.

La responsable insiste notamment sur la nécessité de poursuivre les réformes afin de transformer cette résilience en une croissance durable. Cela passe, selon elle, par une plus grande ouverture à l’investissement privé, une utilisation plus efficace des ressources publiques et une réduction de l’exposition de l’économie aux fluctuations des marchés énergétiques.

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Le déficit budgétaire recule et l’inflation atteint son plus bas niveau depuis plusieurs années

Au-delà de la croissance économique, le rapport met en évidence une amélioration de plusieurs indicateurs macroéconomiques, notamment ceux liés aux finances publiques et à l’évolution des prix.

Le déficit budgétaire s’est ainsi établi à 10,4 % du produit intérieur brut (PIB) en 2025, contre 14 % en 2024. Cette réduction représente une amélioration notable de la situation des finances publiques, dans un contexte où les recettes tirées des hydrocarbures ont connu un recul.

La Banque mondiale attribue notamment cette évolution à la consolidation des recettes hors hydrocarbures, y compris les dividendes versés par les entreprises publiques. Cette progression montre que les ressources de l’État ne proviennent pas uniquement des revenus pétroliers et gaziers, même si ces derniers continuent de jouer un rôle déterminant dans l’équilibre budgétaire.

Amal Hanider, économiste de la Banque mondiale chargée de l’Algérie, considère que la réduction du déficit constitue un signal encourageant. Elle y voit la preuve de la capacité du pays à mobiliser différentes sources de financement au-delà des seules recettes issues des hydrocarbures.

Autre évolution particulièrement notable : le recul de l’inflation. Selon le rapport, le taux d’inflation est descendu à 1,4 % en 2025, atteignant ainsi son niveau le plus faible depuis plusieurs années.

Cette tendance favorable n’a toutefois pas duré durant les premiers mois de l’année suivante. L’inflation est en effet remontée à 5,3 % au cours du premier semestre 2026, sous l’effet notamment de l’augmentation des prix des produits manufacturés.

Une croissance attendue à 3,7 % en 2026, avant un ralentissement en 2027

Concernant les perspectives économiques, la Banque mondiale table sur une croissance du PIB de 3,7 % en 2026. Cette progression devrait notamment bénéficier de la reprise de la production d’hydrocarbures, attendue à hauteur de 3,8 %, à la faveur de l’assouplissement des quotas de production décidés dans le cadre de l’Opep.

Cette amélioration de la production énergétique devrait compenser en partie le ralentissement attendu de l’activité dans les secteurs hors hydrocarbures.

Pour 2027, l’institution prévoit une croissance de 3,4 %. Cette légère décélération s’expliquerait principalement par la stabilisation des dépenses publiques et de la production d’hydrocarbures.

Le rapport anticipe également une amélioration de la situation du compte courant extérieur. Après avoir atteint 8,8 % du PIB en 2025, son déficit devrait se réduire sensiblement pour représenter 2,9 % du PIB en 2026.

L’élargissement du déficit enregistré en 2025 s’explique notamment par la baisse des recettes issues des hydrocarbures, qui sont descendues à 9,8 % du PIB, ainsi que par l’augmentation des importations liées aux investissements.

La Banque mondiale considère que l’amélioration attendue en 2026 devrait être soutenue par un environnement plus favorable concernant les prix des hydrocarbures. Cette évolution pourrait ainsi contribuer à rééquilibrer les échanges extérieurs et à réduire les pressions sur les comptes du pays.

Ces prévisions montrent néanmoins que l’économie algérienne demeure sensible aux évolutions des marchés internationaux. La diversification des sources de croissance et l’amélioration de la compétitivité des activités productives restent donc essentielles pour réduire cette vulnérabilité.

La dette publique et le déficit budgétaire restent des points de vigilance

Malgré les résultats encourageants enregistrés en 2025, la Banque mondiale attire l’attention sur plusieurs risques susceptibles de peser sur la stabilité des finances publiques au cours des prochaines années.

Parmi les principaux points de vigilance figure l’évolution de la dette publique. Celle-ci représentait 47,2 % du PIB en 2025. Le rapport prévoit une augmentation progressive de ce ratio, qui pourrait atteindre 51,9 % en 2026, puis 61,5 % en 2027 et 68 % en 2028.

L’institution précise que cette dette demeure essentiellement intérieure. Cette caractéristique offre à l’État une marge de manœuvre plus importante dans sa gestion, comparativement aux économies davantage dépendantes des financements extérieurs. Elle ne dispense toutefois pas les autorités de renforcer la maîtrise de l’endettement et de veiller à la soutenabilité des finances publiques.

Le déficit budgétaire constitue également un enjeu majeur. Après son recul en 2025, il pourrait repartir progressivement à la hausse pour atteindre 11,1 % du PIB en 2026, 12,5 % en 2027 et 13,9 % en 2028, selon les projections présentées dans le rapport.

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Cette trajectoire souligne la nécessité de poursuivre les efforts de mobilisation des recettes et de rationalisation des dépenses publiques. L’enjeu consiste notamment à préserver les équilibres financiers sans compromettre les programmes sociaux de l’État, particulièrement dans les domaines du logement, de la santé, de l’éducation, de l’emploi et du soutien au pouvoir d’achat.

La maîtrise de ces dépenses, tout comme l’amélioration de leur efficacité, apparaît ainsi déterminante pour éviter une dégradation durable des comptes publics.

La Banque mondiale préconise une meilleure gestion des revenus des hydrocarbures

Dans son analyse consacrée à la résilience budgétaire, la Banque mondiale accorde une place particulière à la gestion des recettes issues des hydrocarbures. Elle estime que l’Algérie doit poursuivre le renforcement de ses mécanismes de gestion financière afin de mieux absorber les chocs liés aux variations des prix de l’énergie.

L’institution recommande notamment d’améliorer la mobilisation des recettes intérieures, de consolider la gestion des revenus pétroliers et gaziers et de mettre en place des règles budgétaires plus claires pour garantir la soutenabilité des finances publiques.

Le rapport évoque également le rôle que pourrait jouer le Fonds de régulation des recettes (FRR), utilisé au cours des dernières années pour contribuer au financement du déficit budgétaire et faire face aux chocs économiques.

Selon la Banque mondiale, ce mécanisme pourrait devenir un instrument plus efficace de stabilisation financière, à condition de définir des règles précises concernant l’épargne et les retraits. L’objectif serait notamment de permettre à l’État de constituer des réserves durant les périodes favorables, afin de disposer de ressources suffisantes lorsque les recettes énergétiques diminuent.

À ce titre, le rapport fait référence à certaines expériences internationales, notamment celles de la Norvège et du Chili, où des mécanismes de gestion des revenus issus des ressources naturelles permettent de mieux amortir les fluctuations économiques et de préserver une partie des richesses pour les générations futures.

Cette approche vise à inscrire la gestion des recettes énergétiques dans une perspective de long terme, plutôt que de faire dépendre les dépenses publiques des seules variations conjoncturelles des cours du pétrole et du gaz.

Pour la Banque mondiale, l’enjeu dépasse donc la simple réduction du déficit budgétaire. Il s’agit de construire un cadre financier plus solide, capable de soutenir l’investissement, de protéger l’économie contre les chocs extérieurs et de garantir une utilisation plus efficace des ressources publiques.

Diversification, investissement privé et création d’emplois au cœur des priorités

Au terme de son analyse, la Banque mondiale estime que la prochaine étape pour l’économie algérienne consiste à transformer les performances enregistrées en 2025 en une dynamique de croissance plus durable et davantage créatrice d’emplois.

Cette transformation passe notamment par la poursuite des réformes structurelles, l’amélioration de la gouvernance économique et le renforcement des performances des entreprises publiques. L’institution insiste également sur la nécessité de donner une place plus importante à l’investissement privé, à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

L’amélioration du climat des affaires figure ainsi parmi les leviers susceptibles de favoriser l’émergence de nouvelles activités productives et de renforcer la compétitivité des entreprises algériennes.

La diversification de l’économie constitue également une priorité, notamment pour permettre aux secteurs non énergétiques de consolider leur contribution à la croissance et à la création de valeur. L’agriculture, l’industrie et les services sont appelés à jouer un rôle important dans cette évolution.

Enfin, la Banque mondiale souligne l’importance d’une meilleure intégration de l’économie algérienne dans les marchés internationaux, afin d’élargir les débouchés des entreprises nationales et de soutenir le développement des exportations hors hydrocarbures.

Si les résultats de 2025 témoignent d’une capacité réelle de résistance face aux fluctuations énergétiques, les projections pour les prochaines années rappellent que plusieurs défis restent à relever. La maîtrise de la dette, la réduction des déficits, la stabilité des prix et l’amélioration de la productivité devront accompagner les efforts de diversification.

Pour l’Algérie, le défi consiste désormais à consolider les acquis, à réduire progressivement sa dépendance aux hydrocarbures et à faire de l’investissement productif un moteur durable de développement économique. Une évolution qui devra également se traduire par davantage d’opportunités professionnelles, une amélioration du niveau de vie et une stabilité financière capable de bénéficier aux générations futures.