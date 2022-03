Banque Mondiale : l’Algérie épargnée par la crise des céréales

Depuis que le guerre Russo-Ukrainienne a commencé, l’économie du monde entier c’est déstabilisée. Les prix des matières premières ont flambé et certains se dirigent vers la pénurie, notamment pour les céréales dont les prix ne cessent de partir en hausse depuis le déclanchement de la guerre.

La Russie et l’Ukraine sont des premiers pays exportateurs du blé, et à la suite du conflit entre ces deux pays, le marché des céréales a marqué une hausse remarquable dans les prix du blé.

Dans un rapport de la banque mondiale, plusieurs pays seront touchés par un manque de céréales et ce, suite à la crise Ukrainienne, et seul les pays exportateurs du pétrole sont exclus de ce manque.

En effet, la banque a révélé une liste des pays qui ne seront pas touchés par la crise des céréales. Il s’agit des pays exportateurs du pétrole. Dans cette liste, on trouve l’Algérie, le Koweït, Qatar, et l’Arabie-saoudite.

Des conséquences économiques alarmantes

Selon la banque mondiale, les pays qui sont excluent du manque de céréales, connaissent une augmentation dans leurs revenus publics ce qui les permettra d’éviter cette crise.

Il est connu que la Russie dominait l’exportation du pétrole et du gaz à l’Union Européenne, mais à la suite de sa guerre sur l’Ukraine, elle est devenue l’objet de plusieurs sanctions économiques qui la mettent à écart. En conséquence, les pays européens privés de leur fournisseur principal du gaz doivent s’orienter vers une nouvelle destination qui répondra à leurs besoins en énergie.

D’ailleurs, l’Algérie étant un pays exportateur de pétrole et de gaz Nord-africain, il fera la destination idéale pour les pays d’Europe dont le besoin en énergie s’accroit de jours en jours sous les répercussions de la crise Ukrainienne.

Si l’Algérie parvient à répondre aux manques européens à travers sa production du pétrole et du gaz, ceci la permettra d’augmenter ses revenues publiques et d’esquiver une crise qui vient de s’annoncer.

Qui sont les pays concernés par la crise ?

La banque mondiale a souligné que plusieurs pays seront touchés par la crise des céréales, et en premier degré ce seront les pays qui dépendent dans l’importation des aliments, en particulier le blé et les céréales, de la Russie et de l’Ukraine. Parmi ces pays on trouve les pays voisins de l’Algérie : la Tunisie et la Lybie ainsi que d’autre pays comme, la Syrie, le Liban, le Pakistan …

Dans l’ombre de tout ce changement et des sanctions économiques, la conséquence se matérialise dans la flambée des prix des matières premières et selon la banque mondiale, seuls les pays à revenu intermédiaires en subiront ces conséquences.