Banque et marché parallèle : le dinar face aux devises ce 24 septembre

Ce samedi 24 septembre 2022, un euro s’échange contre 138,60 dinars à l’achat et 138,67 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 209 dinars à l’achat et à 211 dinars à la vente.

Alors qur pour le dollar américain, sur le marché officiel de change est dans les cotations de ce jeudi à 140,42 dinars à l’achat et 140,44 dinars à la vente. Et le marché parallèle, il dépasse l’Euro et est proposé par les cambistes à 212 dinars à l’achat et 214 dinars à la vente.

Taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

Concernant le taux de change de la livre sterling, qui connaît une baisse ces dernières semaines, un seul pound s’échange contre 158,60 dinars à l’achat et 158,65 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore plus chère, s’échangeant contre 237 dinars à l’achat et 240 dinars à la vente.

Enfin, pour ce qui est de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce samedi 24 septembre 2022, dans les cotations officielles, contre 104,23 dinars à l’achat et 104,27 dinars à la vente. Alors que sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 154 dinars à l’achat et 156 dinars à la vente.