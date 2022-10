Banque et marché noir : l’euro reprends sa hausse ce 6 octobre

L’euro a bientôt atteint a nouveau son seuil de parité avec le dollar après voir vu son plus bas depuis deux décennies, plombé par la force de la devise . Le dinar avait connu un rafraîchissement du à sa baise mais se baissera de nouveau face à l’euro pour la renaissance de la valeur de cette devise . Le marché noir aussi a connu une légère augmentation du prix de vente de l’euro.

En effet , ce jeudi 6 octobre 2022, un euro s’échange contre 139,29 dinars à l’achat et 139,33 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 209 dinars à l’achat et à 212 dinars à la vente.

Le dollar américain sur le marché officiel de change reste dans les cotations de ce jeudi à 140.17 dinars à l’achat et 140,19 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes dans les environs de 217 dinars à l’achat et 220 dinars à la vente.

Taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

Pour ce qui est du taux de change de la livre sterling, un pound s’échange contre 159,22 dinars à l’achat et 159,76 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie s’échange contre 242 dinars à l’achat et 245 dinars à la vente.

Du côté de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce jeudi 29 septembre 2022, dans les cotations officielles, contre 103,37dinars à l’achat et 103,41 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 157 dinars à l’achat et 159 dinars à la vente.