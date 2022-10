Banque et marché noir : l’euro repart à la baisse ce 4 octobre

L’euro a repris ce mardi 4 octobre sa diminution selon les cotations officielles et l’analyse des fluctuations et se retrouve à nouveau en baisse face au dinar et au dollar américain. Cependant , le prix de cette devise n’éprouvent pas de changement sur le marché parallèle en observant les échanges au Square Port-Saïd qui sont fixes .

Ce mardi 4 octobre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que l’euro unique s’échange contre 137,76 DZD à l’achat et 137,8 DZD à la vente.

Le dollar américain lui s’échange contre 140,7 DZD à l’achat et 140,66 dinars algériens à la vente au marché officiel des devises de la Banque d’Algérie.

La même source indique que la livre sterling s’est établie à 157,4 DZD à l’achat et à 157,59 DZD à la vente, pendant que le dollar canadien s’échange contre 102,66 DZD à l’achat et 102,3 DZD à la vente.

Le dinar face aux principales devises sur le marché noir

Au marché noir des devises du Square d’Alger, les cambistes échangent la monnaie européenne unique contre 209 DZD à l’achat et 211 DZD à la vente.

Quant à la monnaie américaine, cette dernière s’échange contre 210 DZD algériens à l’achat et contre 212 DZD à la vente au marché noir des devises.

En outre, la monnaie du Royaume-Uni s’échange contre 242 DZD à l’achat et 245 DZD à la vente.

Enfin, le dollar canadien s’échange contre 155 DZD à l’achat et 158 DZD à la vente.