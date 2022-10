Banque et marché noir : Le dinar stagne ce 3 octobre

Cette semaine , le dinar stagne sur le marché noir, cependant et sur les cotations officielles de la banque d’Algérie, il reste toujours à une valeur considérablement importante face à l’euro grâce à l’importante crise que cette devise subit de nos jours.

Ce lundi 3 octobre 2022, un euro s’échange contre 138,55 dinars à l’achat et 138,7 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 209 dinars à l’achat et à 211 dinars à la vente.

Le dollar américain sur le marché officiel de change reste dans les cotations de ce jeudi à 140,71 dinars à l’achat et 140,78 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes dans les environs de 210 dinars à l’achat et 212 dinars à la vente.

Taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

Pour ce qui est du taux de change de la livre sterling, un pound s’échange contre 157,01 dinars à l’achat et 157,04 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie s’échange contre 242 dinars à l’achat et 245 dinars à la vente.

Du côté de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce lundi 26 septembre 2022, dans les cotations officielles, contre 102,77 dinars à l’achat et 102,84 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 155 dinars à l’achat et 158 dinars à la vente.