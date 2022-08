Banque et marché noir: le dinar face aux principales devises ce 30 aout

Ce mardi 30 aout 2022, au square Port-Saïd, les cambistes échangent un seul Euro contre 210 dinars algériens à la vente et contre 208 dinars algériens à l’achat.

Le Dollar américain a connu plusieurs records à la hausse ces dernières semaines. Un dollar américain s’échange contre 209 dinars algériens à la vente et contre 207 dinars algériens à l’achat, tandis qu’un dollar canadien est cédé par les cambistes contre 155 dinars algériens à l’achat et contre 157 dinars algériens à la vente.

Enfin, la Livre Sterling connaît une baisse et est cédée par les cambistes contre 247 dinars algériens à la vente et contre 244 dinars algériens à l’achat.

Taux de change à la Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, un seul Dollar américain s’échange contre 140.15 dinars algériens à l’achat et contre 140.17 dinars algériens à la vente.

L’Euro de son coté, connaît un record à la baisse jamais connu depuis près de deux et s’échange contre 140.57 dinars algériens à l’achat et contre 140.62 dinars algériens à la vente. La Livre sterling, voit sa valeur baisser depuis quelques semaines. Un seul Pound s’échange contre 164.42 dinars algériens à l’achat et contre 164.44 dinars algériens à la vente.

Enfin le Dollar Canadien est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 107.88 dinars algériens à l’achat et contre 107.92 dinars algériens à la vente.