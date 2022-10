Banque et marché noir : le dinar face aux devises ce 1e octobre

Ce samedi 1er octobre 2022, un euro s’échange contre 135,88 dinars à l’achat et 135,96 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 209 dinars à l’achat et à 211 dinars à la vente.

Pour ce qui est du dollar américain sur le marché officiel de change de ce samedi il s’échange à 140,65 dinars à l’achat et 140,67 dinars à la vente. Et sur le marché parallèle, les cambistes le proposent à 212 dinars à l’achat et 214 dinars à la vente.

Qu’en est-il du Dollar Canadien et de la Livre Sterling ?

Concernant le taux de change de la livre sterling, qui connaît une baisse ces dernières semaines, un seul pound s’échange contre 151,58 dinars à l’achat et 151,65 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore plus chère, s’échangeant contre 237 dinars à l’achat et 240 dinars à la vente.

Enfin, pour ce qui est de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce samedi 1er octobre 2022, dans les cotations officielles, contre 102,42 dinars à l’achat et 102,46 dinars à la vente. Tandis que sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 154 dinars à l’achat et 156 dinars à la vente.