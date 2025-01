Banque d’Algérie : Voici les nouveaux seuils des taux d’intérêt applicables au 1er semestre 2025

La Banque d’Algérie vient de fixer de nouveaux seuils des taux d’intérêt excessifs applicables aux différents types de crédits pour le premier semestre de l’année 2025.

Cette mesure, inscrite dans le cadre de la régulation du marché bancaire et de la garantie de l’équilibre financier, concerne notamment les crédits à la consommation, les crédits immobiliers, les Leasing, les découverts bancaires ainsi que les crédits à court, moyen et long termes.

Dans un communiqué officiel adressé aux banques et daté du 11 décembre 2024, sous la référence 02/DGCRB, la Banque d’Algérie a détaillé les limites maximales des taux d’intérêt excessifs qui seront appliqués durant cette période.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’instruction n°08-16 du 1er septembre 2016, relative à la définition des mécanismes et des contrôles des taux d’intérêt excessifs et ce, après les ajustements nécessaires.

Ces nouveaux plafonds, précise la Banque d’Algérie, ont été établis sur la base des déclarations des taux effectifs globaux du deuxième semestre 2024, fournies par les banques et les établissements financiers. L’objectif est de réguler les taux d’intérêt et d’assurer un équilibre financier sur le marché bancaire.

Le communiqué précise que les taux d’intérêt appliqués varient selon les catégories de crédits. Un tableau détaillé, annexé à la circulaire, présente les taux d’intérêt moyens effectifs du deuxième semestre 2024 ainsi que les plafonds maximaux fixés pour chaque catégorie de crédit pour le premier semestre 2025.

À titre d’exemple, pour les découverts bancaires, le taux d’intérêt effectif moyen s’élève à 7,80%, tandis que le seuil du taux d’intérêt excessif a été fixé à 8,58%. Pour les crédits à la consommation, ce taux atteint 9,52%, avec un seuil de 10,47%.

Le tableau ci-dessous présente les taux d’intérêt effectifs moyens relatifs au deuxième semestre 2024 pour chaque catégorie de concours ainsi que les seuils des taux d’intérêt excessifs correspondants, applicables pour le premier semestre 2025.



Cette mesure vise à rééquilibrer le système bancaire et à limiter l’application de taux d’intérêt excessifs qui pourraient peser sur les particuliers et les entreprises. Elle témoigne également de la volonté de la Banque d’Algérie de réguler le marché bancaire et d’assurer la transparence des opérations bancaires.

Signée par Abdelhamid Boulouadnine, directeur général du crédit et de la réglementation bancaire à la Banque d’Algérie, cette circulaire entrera en vigueur dès le début du premier semestre 2025.

Ces mesures s’inscrivent dans une volonté de renforcer la stabilité financière du pays et de favoriser un développement économique durable.

