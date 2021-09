Banque d’Algérie : le recul de la liquidité bancaire persiste

La liquidité bancaire en Algérie continue dans sa tendance baissière selon les dernières estimations de la Banque d’Algérie, à la fin du mois d’avril dernier. A priori, force est de constater que la situation financière et bancaire est en constate détérioration, malgré une légère hausse qui reste en revanche assez modeste.

Selon les estimations de la Banque d’Algérie, publiées dans le journal officiel N°66, le niveau des liquidités bancaire a atteint les 521,03 milliards de dinars. Cette situation pose un sérieux problème, du fait du recul constant de ses niveaux depuis plusieurs mois, aggravant encore plus la situation financière du pays.

Vers la fin du mois de janvier dernier de l’année en cours, ce niveau a atteint environ 681 milliards de dinars. Avec ces deux derniers chiffres, l’on constate clairement la tendance baissière qui s’installe davantage, notamment si l’on prend en considération la situation des liquidités bancaires de l’année écoulée.

Concernant l’estimation annoncée pour la fin du mois de janvier en cours, parue dans le journal officiel N°62 du 15 août dernier, la Banque d’Algérie a fait état de 681,17 milliards de dinars. Un niveau qui a connu une légère hausse comparativement à l’année dernière, mais qui reste toujours très modeste

Pour comprendre le recul des liquidités bancaire, on doit revenir un peu en arrière. Fin novembre 2020, la BA a fait état de 612 milliards de dinars. En décembre 2019, ce niveau s’était hissé à hauteur de 1108 milliards de dinars pour ensuite chuter à 771 milliards de dinars en juin 2020. En décembre 2020, la liquidité bancaire avait atteint son plus bas niveau en enregistrant seulement 476 milliards de dinars contre 583 milliards en octobre de la même année.

Ce que prévoit la Banque d’Algérie

Il convient de noter que le problème de liquidité en Algérie reflète un déséquilibre dans la balance monétaire, ce qui indique que la croissance de la masse monétaire est inférieure à la croissance économique ou au dynamisme qui prévaut dans l’économie. En outre, et en raison du recul du volume des dépenses publiques et de l’arrêt de la politique d’assouplissement quantitatif début 2019, les niveaux de liquidité ont connu une baisse significative.

Par ailleurs, une amélioration des niveaux de la liquidité bancaire est attendue pour le cours du second semestre de l’année après que la Banque d’Algérie avait lancé, depuis le 1er juillet, un nouveau plan de financement de l’économie nationale.

Il s’agit d’un programme spécial de refinancement des banques et institutions financières nationales d’une valeur pouvant aller jusqu’à 2100 milliards de dinars algériens dans le but de relancer l’économie nationale et d’assurer la disponibilité des liquidités.