Banque d’Algérie : le dinar algérien gagne du terrain face aux autres devises

La Banque d’Algérie a révélé que le dinar algérien s’est amélioré pour la deuxième année consécutive par rapport au dollar américain, à l’euro, au yen japonais et au yuan chinois.

Dans son rapport annuel pour l’année 2024, la Banque d’Algérie a précisé que cette appréciation était respectivement de 1,32 %, 1,24 %, 8,56 % et 2,93 % sur une base de moyenne annuelle.

De manière générale, la Banque d’Algérie a qualifié le bilan du secteur bancaire algérien de « confortable », soulignant que les banques algériennes disposent de capitaux propres dépassant les niveaux minimaux requis, ce qui se traduit par des ratios de solvabilité bien au-delà des limites réglementaires minimales.

L’année 2024 a également été marquée par une stabilité du niveau de solvabilité, avec une augmentation significative de 12 % des bénéfices nets, grâce au dynamisme économique observé au cours de la période sous revue.

Dans le même contexte, le montant des crédits octroyés à l’économie par le secteur bancaire national a atteint 11 256,5 milliards de dinars à la fin de l’année 2024, enregistrant une croissance annuelle de 5,3 %, selon la même source.

Des bénéfices nets en hausse de 12 %, portés par une dynamique économique soutenue en 2024

Le rapport indique que cette évolution reflète une « dynamique de financement stable », précisant que les banques publiques ont contribué à 72,9 % de l’augmentation totale des crédits, contre 27,1 % pour les banques privées.

Selon la nature juridique des bénéficiaires, le solde des crédits accordés au secteur public a atteint 4 567,6 milliards de dinars à la fin de 2024, contre 4 458,6 milliards de dinars à la fin de 2023, soit une augmentation de 2,4 %, selon le rapport publié sur le site web de la Banque d’Algérie.

Quant au secteur privé, il a bénéficié d’un financement total de 6 688,9 milliards de dinars, contre 6 236,3 milliards de dinars à la fin de 2023, enregistrant une augmentation de 7,3 %.

En ce qui concerne la finance islamique, le solde des dépôts a atteint 793,5 milliards de dinars, soit une augmentation de 17 % sur une base annuelle. Par rapport à l’année 2023, le solde total des financements islamiques a poursuivi sa tendance à la hausse, atteignant 532,2 milliards de dinars, soit une augmentation de 16 %.