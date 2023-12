Banque d’Algérie et marché parallèle : où en est le dinar ce jeudi 14 décembre ?

Dans le dernier relevé des cotations commerciales à la Banque d’Algérie du 13 au 15 décembre 2023, l’euro s’affiche à l’achat à 144.99 dinars algériens et à 145.03 dinars algériens à la vente. Le dollar américain, quant à lui, présente des chiffres de 134.42 dinars algériens à l’achat et 134.44 dinars algériens à la vente.

Pour ceux qui échangent sur le marché noir du Square Port Saïd d’Alger, les taux différent, avec un euro coté à 234.00 dinars algériens à l’achat et à 236.00 dinars algériens à la vente. De même, le dollar américain s’y échange à 217.00 dinars algériens à l’achat et à 220.00 dinars algériens à la vente.

Dans le cadre des échanges officiels du marché de la Banque d’Algérie, la livre britannique s’achète à 168.41 dinars algériens et se vend à 168.47 dinars algériens. Cette même source propose l’achat de la monnaie canadienne à 98.89 dinars algériens et sa vente à 98.91 dinars algériens.

Toutefois, sur le marché parallèle des devises, les tendances divergent. La livre sterling s’échange à 262.00 dinars algériens à l’achat et 265.00 dinars algériens à la vente au Square d’Alger. De plus, pour le dollar canadien, les cambistes offrent un taux de 156.00 dinars algériens à l’achat et de 158.00 dinars algériens à la vente.

Cotations des devises : taux de change des devises ce 14 décembre

Enfin, dans le panorama des taux de change du dinar algérien tant en Banque que sur le marché informel, voici un récapitulatif des valeurs vis-à-vis des devises étrangères les plus importantes pour ce jeudi 14 décembre 2023 :