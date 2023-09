Banque d’Algérie et marché parallèle : le dinar face aux devises étrangères ce 17 septembre

Après plusieurs jours de stagnation, la valeur de l’euro et du dollar américain a observé une légère hausse au niveau du marché informel de change. Dans cet article, découvrez les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères pour ce dimanche 17 septembre 2023.

D’après les cotations commerciales d’ouverture du dinar à la Banque d’Algérie du 14 au septembre 2023, l’unité de la monnaie européenne s’achète à 147.01 dinars algériens et se vend à 147.08 dinars algériens. Alors que l’unité de la monnaie américaine s’échange contre 136.95 dinars algériens à l’achat et contre 136.97 dinars algériens à la vente.

Cependant, l’euro et le dollar américain ont gagné du terrain sur le marché noir du Square Port Saïd d’Alger. En effet, désormais, les cambistes de la bourse informelle cèdent l’unité de l’euro contre 227.00 dinars algériens à l’achat et contre 228.50 dinars algériens à la vente. De plus, ils proposent l’achat du billet vert unique à 209.00 dinars algériens et sa vente à 214.00 dinars algériens.

En outre, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie indiquent qu’il est possible d’acheter l’unité de la monnaie canadienne à 101.15 dinars algériens et de la vendre à 101.19 dinars algériens. Au niveau du même marché de change, la monnaie britannique s’échange contre 171.04 dinars algériens à l’achat et contre 171.13 dinars algériens à la vente.

En revanche, les cambistes du marché parallèle de change ont fixé l’achat de la monnaie canadienne à 149.00 dinars algériens et sa vente à 151.00 dinars algériens. De son côté, l’unité de la livre sterling s’échange contre 253.00 dinars algériens à l’achat et contre 256.00 dinars algériens à la vente au niveau du même marché de change.

Taux de change du dinar en Banque et au marché informel

Dans ce tableau, vous pouvez consulter les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères en Banque et au marché noir de change :