Banque d’Algérie et marché parallèle : cours de change du dinar ce jeudi 26 octobre

Les marchés de change, formel et informel, continuent d’exercer une influence significative sur la valeur des devises étrangères en Algérie. Dans cet article, découvrez les taux de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères pour ce jeudi 26 octobre 2023.

D’après les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque du 25 au 27 octobre 2023, l’euro s’acquiert à 144.80 dinars algériens et se négocie à 144.85 dinars algériens. Parallèlement, le dollar américain affiche un taux d’achat de 136.67 dinars algériens et un taux de vente de 136.69 dinars algériens.

En outre, le marché officiel de la Banque d’Algérie révèle également que la livre britannique peut être achetée à 165.99 dinars algériens et vendue à 166.06 dinars algériens. Enfin, pour le dollar canadien, les taux indiquent un achat à 99.35 dinars algériens et une vente à 99.38 dinars algériens.

Cotations Banque et marché noir : le dinar face aux devises ce 26 octobre

En parallèle, sur le marché informel de change, les cambistes proposent l’euro à 229.00 dinars algériens à l’achat et à 231.00 dinars algériens à la vente. Quant au dollar américain, il s’échange au Square Port Saïd d’Alger à 217.50 dinars algériens à l’achat et à 220.00 dinars algériens à la vente.

De plus, les cambistes du marché parallèle offrent la livre sterling à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente. Pour la monnaie canadienne, les taux sont de 154.00 dinars algériens à l’achat et de 156.00 dinars algériens à la vente.

En résumé, le tableau ci-dessous présente un aperçu des taux de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères, qu’ils soient issus du marché officiel ou du marché parallèle, pour ce 26 octobre :