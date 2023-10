Banque d’Algérie et marché parallèle : cours de change des devises ce mercredi 11 octobre

D’après les cotations commerciales de la Banque d’Algérie, durant la période allant du 10 au 12 octobre 2023, l’euro s’affiche à 145.02 dinars algériens pour l’achat et à 145.09 dinars algériens pour la vente. En parallèle, le dollar américain est coté à 137.26 dinars algériens à l’achat et à 137.28 dinars algériens à la vente.

Le marché des changes n’est pas en reste, puisque les taux officiels de la Banque d’Algérie dévoilent des taux de change pour d’autres devises étrangères. Par exemple, il est possible d’acquérir la livre sterling à 167.78 dinars algériens et de la céder à 167.84 dinars algériens. Par ailleurs, le dollar canadien est disponible à l’achat à 100.88 dinars algériens et à la vente à 100.91 dinars algériens, et ce, selon les cours de change de la Banque d’Algérie.

Taux de change bourse informelle : nouvelle hausse de l’euro ?

Par ailleurs, sur le marché parallèle des devises, l’euro poursuit son ascension, affichant une tendance à la hausse quasi-quotidienne de sa valeur. Actuellement, la monnaie européenne s’échange désormais contre 229.00 dinars algériens pour l’achat et contre 231.00 dinars algériens pour la vente. Cependant, le dollar américain conserve son taux d’achat à 217.00 dinars algériens, tout en maintenant son taux de vente à 219.00 dinars algériens, un niveau atteint après avoir connu une légère augmentation au cours des jours précédents.

Outre la paie USD/EUR, la monnaie du Royaume-Uni a également observé une hausse de sa valeur franchissant la barre symbolique des 260.00 dinars algériens. En effet, les cambistes de la bourse informelle proposent la livre sterling au prix de 261.00 dinars algériens par unité pour l’achat et 264.00 dinars algériens par unité pour la vente.

Enfin, pour ce qui est de la monnaie canadienne, elle s’achète en noir à 154.00 dinars algériens par unité et se vend à 156.00 dinars algériens par unité, soit une valeur stagnante sans variations considérables.

Ci-dessous, vous trouverez un tableau synthétisant les taux de change du dinar algérien par rapport aux principales devises étrangères, à la fois sur le marché officiel de la Banque d’Algérie et sur le marché parallèle des devises :