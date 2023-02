Banque d’Algérie et marché parallèle : cotations du dinar ce 17 février

Pour ce vendredi 17 février 2023, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent que la monnaie européenne unique, l’euro, s’échange contre 146.17 dinars algériens à l’achat et contre 146.24 dinars algériens à la vente.

De son côté, le dollar américain s’achète à 136.54 dinars algériens et se vend à 136.56 dinars algériens, et ce, sur le même marché.

Outre ces deux monnaies, les cotations du marché officiel des devises affichent la livre sterling unique à 164.35 dinars algériens à l’achat et à 164.43 dinars algériens à la vente. Tandis qu’elles affichent le dollar canadien unique à 102.05 dinars algériens à l’achat et à 102.08 dinars algériens à la vente.

Qu’en est-il du taux de change du dinar au marché noir de la devise ?

Concernant le marché informel des devises, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger échangent l’euro unique contre 222 dinars algériens à l’achat et contre 223.50 dinars algériens à la vente. De plus, les cambistes cèdent le dollar américain unique contre 207 dinars algériens à l’achat et contre 210 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, la monnaie du Royaume-Uni, la livre sterling, s’échange contre 248.50 dinars algériens à l’achat et contre 251 dinars algériens à la vente sur le marché noir des devises. Enfin, le dollar canadien unique s’achète à 153 dinars algériens et se vend à 156 dinars algériens sur le même marché.