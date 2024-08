Banque d’Algérie et marché noir : quels sont les taux de change des devises ce lundi 12 août ?

En Algérie, les taux de change des devises varient considérablement entre le marché officiel et le marché informel, créant un écart notable pour ceux qui souhaitent échanger des devises. Dans cet article, découvrez un aperçu des cours des principales monnaies étrangères sur ces deux marchés pour ce lundi 12 août.

Les cotations commerciales de la Banque d’Algérie, du 9 au 13 août 2024, montrent des taux de change relativement stable. L’euro s’y échange à 146.81 dinars algériens pour l’achat et 146.84 dinars pour la vente. De plus, le dollar américain se négocie à 134.48 dinars à l’achat et 134.49 dinars à la vente.

Pour ceux qui prévoient de voyager en Tunisie, il est essentiel de connaître les taux officiels. La Banque d’Algérie fixe l’achat du dinar tunisien à 43.32 dinars algériens et sa vente à 43.75 dinars. Quant à la monnaie canadienne, elle s’achète à 97.88 dinars algériens et se vend à 97.90 dinars.

Qu’en est-il des taux de change du marché informel ?

Le marché informel, également connu sous le nom de « marché noir », affiche des taux de change nettement supérieurs à ceux du marché officiel. Les cambistes y proposent l’euro à 239.00 dinars algériens à l’achat et 241.00 dinars à la vente. Quant au dollar américain, il se négocie à 220.00 dinars pour l’achat et 222.00 dinars pour la vente.

D’autres devises comme le dinar tunisien et le dollar canadien sont aussi échangées à des taux relativement élevés au niveau du marché parallèle de change. Le dinar tunisien s’achète à 69.00 dinars algériens et se vend à 71.00 dinars. La monnaie canadienne, de son côté, s’achète à 158.00 dinars à l’achat et se vend à 160.00 dinars à la vente.

Banque d’Algérie et marché noir : que révèlent les chiffres de ce lundi ?

En conclusion, avant toute opération de change de devises, il est crucial de se renseigner sur les taux pratiqués afin de faire un choix éclairé. Bien que la tendance globale affiche une certaine stabilité, les différences significatives entre les taux de change du marché officiel et ceux du marché informel persistent, creusant ainsi les écarts entre ces deux canaux.

