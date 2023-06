Banque d’Algérie et marché noir : le dinar face aux principales devises ce 25 juin

Le marché informel de change se réfère aux transactions de devises qui ont lieu en dehors des canaux réglementés. Il est souvent caractérisé par des échanges non officiels. En revanche, le marché de change officiel est celui où les transactions de devises sont effectuées conformément aux réglementations et aux lois en vigueur. Il est généralement supervisé par les autorités financières et les institutions gouvernementales compétentes. Dans cet article, découvrez les cours de change du dinar algérien en Banque et au marché noir pour ce dimanche 25 juin 2023 !

Les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 22 au 26 juin 2023 indiquent qu’il est possible d’acheter l’euro unique à 148,16 dinars algériens et de le vendre à 148,21 dinars algériens. D’après la même source, l’unité de la monnaie américaine peut être achetée à 135,21 dinars algériens et vendue à 135,23 dinars algériens au niveau du même marché.

De plus, les taux de change de la Banque d’Algérie affichent l’achat de la livre sterling à 172,38 dinars algériens et sa vente à 172,44 dinars algériens. En Banque, il est également possible d’acheter et de vendre le dirham émirati contre 26,81 dinars algériens.

Taux de change au Square d’Alger : légère baisse de l’euro ce 25 juin

Cependant, au niveau du marché parallèle de change du Square Port Saïd d’Alger, les cambistes échangent l’euro unique contre 223,00 dinars algériens à l’achat et contre 225,00 dinars algériens à la vente. Au niveau du marché informel de change, le dollar américain s’achète à 204,00 dinars algériens et se vend à 207,00 dinars algériens.

De son côté, le taux d’achat de la livre sterling au marché noir s’est élevé à 252,00 dinars algériens et son taux de vente à 254,00 dinars algériens. Enfin, il convient également de souligner que la monnaie des Émirats arabes unis s’échange désormais en vente contre 56,00 dinars algériens.