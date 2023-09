Banque d’Algérie et marché noir : le dinar face aux devises étrangères ce 6 septembre

La valeur des devises est en constante évolution sur les deux marchés de change, officiel et informel. Le premier, offre des transactions réglementées et régies par des lois, tandis que le second opère en dehors du cadre réglementaire. Dans cet article, découvrez les cours de change de la monnaie nationale en Banque et au marché noir.

Selon les cours de change de la Banque d’Algérie, du 5 au 7 septembre 2023, la monnaie européenne unique s’achète à 147.20 dinars algériens et se vend à 147.27 dinars algériens. De son côté, le billet vert américain est coté à 136.83 dinars algériens pour l’achat et à 136.84 dinars algériens pour la vente.

En outre, les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque affichent l’achat du dollar canadien à 100.20 dinars algériens et sa vente à 100.24 dinars algériens. D’après la même source, il est également possible d’acheter le dinar tunisien à 43.55 dinars algériens et de le vendre à 43.98 dinars algériens.

Cotations du marché noir : stagnation des devises au Square d’Alger !

Par ailleurs, au niveau du marché informel de change, l’euro unique s’échange encore contre 223.0 dinars algériens à l’achat et contre 225.00 dinars algériens à la vente. Les cambistes du Square Port Saïd d’Alger ont fixé le taux d’achat du dollar américain unique à 205.00 dinars algériens et son taux de vente à 207.00 dinars algériens.

De plus, les cambistes de la bourse informelle cèdent l’unité de la monnaie canadienne à 148.00 dinars algériens à l’achat et à 150.00 dinars algériens à la vente. Pour ce qui est du dinar tunisien, les cambistes du marché noir l’échangent contre 65.00 dinars algériens à l’achat et contre 67.00 dinars algériens à la vente.

Pour récapituler, le tableau ci-dessous résume les taux de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché parallèle de change pour ce mercredi 6 septembre 2023 :