Banque d’Algérie et marché noir : le dinar face aux devises ce 1er mars

Sur les marchés internationaux, la paire EUR/USD reste sous pression à cause de l’inflation, d’ailleurs, plusieurs banques ont livré leurs prévisions quant à la chute de la paire de devises. En Algérie, la valeur de l’euro et du dollar américain observe une certaine stabilité, et ce, sur les deux marchés de change, officiel de la Banque d’Algérie et parallèle du Square d’Alger.

Les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie, de la période allant du 28 février au 2 mars, indiquent que la monnaie européenne unique, l’euro, s’échange contre 144.71 dinars algériens à l’achat et contre 144.75 dinars algériens à la vente. Parallèlement, les cambistes du marché noir échangent l’unité de cette même monnaie contre 221.00 dinars algériens à l’achat et contre 223.00 dinars algériens à la vente.

En outre, les cours de change du marché officiel affichent le dollar américain unique à 136.55 dinars algériens à l’achat et à 136.56 dinars algériens à la vente. Tandis que sur le marché informel du Square Port Saïd d’Alger, le billet vert unique s’achète à 207.00 dinars algériens et se vend à 209.00 dinars algériens.

Cotations : qu’en est-il du dollar canadien et de la livre sterling ?

Concernant le dollar canadien, il s’est établi, sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, à 100.40 dinars algériens à l’achat et à 100.44 dinars algériens à la vente. Alors qu’au niveau de la bourse informelle, les cambistes échangent la monnaie canadienne unique contre 149.00 dinars algériens à l’achat et contre 151.00 dinars algériens à la vente.

Enfin, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie du Royaume-Uni s’échange contre 164.26 dinars algériens à l’achat et contre 164.35 dinars algériens à la vente. De leur côté, les cambistes du marché noir des devises cèdent la livre sterling unique contre 246.00 dinars algériens à l’achat et contre 248.00 dinars algériens à la vente.