Banque d’Algérie et marché noir : entre hausse et stabilité, à combien s’échangent les devises ?

Le marché informel des devises en Algérie enregistre une stagnation en ce début de semaine, notamment pour les principales monnaies étrangères. L’euro, qui demeure une référence majeure pour les cambistes, s’échange à 252 dinars à l’achat et 254 dinars à la vente.

Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie maintient un taux de change relativement stable. Selon les dernières cotations, l’euro s’établit à 145,07 dinars à l’achat et 145,10 dinars à la vente, un écart notable avec les valeurs pratiquées sur le marché parallèle.

Le dollar américain suit une tendance similaire. Dans le circuit informel, son cours atteint 238 dinars à l’achat et 254 dinars à la vente, alors que la Banque d’Algérie le fixe à 133,42 dinars à l’achat et 133,43 dinars à la vente, selon les cotations officielles en vigueur du 20 au 24 mars 2025.

De son côté, la livre sterling conserve une position élevée sur le marché parallèle, où elle se négocie à 298 dinars à l’achat et 301 dinars à la vente. En comparaison, les taux affichés par la Banque d’Algérie restent plus modérés, avec une valeur de 173,02 dinars à l’achat et 173,11 dinars à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 145,07 145,10 252,00 254,00 Dollar US ($) 133,42 133,43 238,00 241,00 Livre Sterling (₤) 173,02 173,11 298,00 301,00 Dollar CAN ($C) 92,98 93,00 159,00 162,00 Dirham EAU (AED) 36,32 36,33 62,00 64,00

Tentative de transfert illégal de devises déjouée à l’aéroport d’Alger

Les services de sécurité de l’aéroport international Houari Boumédiène ont intercepté une tentative de transfert illégal d’une somme d’argent colossale vers l’étranger. Un commerçant, identifié comme B. B., a été arrêté alors qu’il transportait plus de 10 milliards de centimes dans sa valise. Il s’apprêtait à embarquer pour la Turquie en compagnie de son fils B. A., qui devait, lui, voyager vers la France.

Lors de la fouille, les agents ont saisi 1 milliard de centimes en monnaie nationale, 474 300 euros et 1 975 livres turques. Selon des sources proches de l’enquête, B. B. réside au Koweït et dirige une usine textile à Charjah, aux Émirats arabes unis, en partenariat avec des investisseurs turcs. Le contrôle au scanner a permis de repérer l’importante somme d’argent qu’il tentait d’emporter.

La police interpelle deux suspects

Les investigations ont révélé l’implication de deux autres suspects. Le premier, B. A., commerçant au marché informel du Square, a nié toute relation avec B. B. ou son fils. Il a précisé avoir uniquement vendu de la monnaie nationale en tant que simple transaction commerciale.

Le deuxième suspect, A. Kassi, un homme âgé résidant en France, apparaît également dans le dossier. Les enquêteurs ont découvert que B. B. utilisait une carte SIM enregistrée à son nom. Plusieurs échanges téléphoniques ont été relevés entre eux, mais A. Kassi a affirmé ne pas être au courant de cette utilisation et n’avoir jamais perdu ses documents d’identité.

De son côté, B. B. a assuré qu’il comptait déclarer l’argent aux autorités douanières et qu’il avait été arrêté avant même d’entamer les démarches officielles. Il a catégoriquement nié toute tentative de transfert illicite de devises.

Les suspects ont été présentés ce jeudi matin devant le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beïda par la direction centrale de lutte contre le crime organisé de Saoula. L’affaire a été confiée au juge d’instruction, qui procédera aux auditions dans le cadre de l’enquête en cours.