Banque d’Algérie et marché noir : cours de change du dinar ce lundi 8 mai

La valeur de la monnaie européenne a enregistré une nouvelle flambée sur le marché informel de change. Ce lundi 8 mai 2023, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger échangent l’unité de l’euro contre 224.00 dinars algériens à l’achat et contre 226.00 dinars algériens à la vente. Tandis qu’au marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro unique s’achète à 148.99 dinars algériens et se vend à 149.07 dinars algériens.

En outre, les cambistes du marché parallèle ont fixé le taux d’achat de l’unité du dollar américain à 204.00 dinars algériens et son taux de vente à 206.00 dinars algériens. Cependant, les cotations de la Banque d’Algérie indiquent que l’unité de cette même monnaie s’échange contre 135.15 dinars algériens à l’achat et contre 135.17 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, il est possible d’acheter la monnaie britannique au Square d’Alger à 250.00 dinars algériens et de la vendre à 252.00 dinars algériens. Alors qu’en Banque, les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien, du 05 au 09 mai 2023, précisent que la monnaie du Royaume-Uni, la livre sterling, s’achète à 170.44 dinars algériens et se vend à 170.45 dinars algériens.

Enfin, il convient de noter qu’avec l’approche de la nouvelle saison du Hajj 2023, les cambistes du marché noir cèdent le riyal saoudien unique contre 52.50 dinars algériens à l’achat et contre 54.50 dinas algériens à la vente. Au niveau de la Banque d’Algérie, les pèlerins peuvent acheter l’unité de la monnaie saoudienne à 36.03 dinars algériens, comme ils peuvent la vendre à 36.04 dinars algériens.

Cotations du dinar en Banque et au marché informel ce lundi 8 mai

Pour récapituler, vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les cours de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché noir pour ce lundi 8 mai 2023 :