Banque d’Algérie et marché noir : après une récente envolée, à combien s’échangent les devises ?

Après une récente flambée des devises, les cours de change en Algérie semblent retrouver un certain calme. En ce début de semaine, l’euro stabilise son cours, aussi bien sur le marché officiel que parallèle. Une trêve relative qui concerne également le dollar et la livre sterling, même si l’écart entre les deux marchés reste considérable et continue de nourrir les débats autour de cette dualité.

Sur le marché interbancaire, les chiffres affichés par la Banque d’Algérie donnent l’illusion d’une stabilité maîtrisée. L’euro s’y échange à 149,13 dinars à l’achat et 149,21 dinars à la vente. Le dollar américain reste proche de ses niveaux habituels, avec un taux fixé à 133,14 dinars à l’achat et 133,15 dinars à la vente. De son côté, la livre sterling atteint 177,19 dinars à l’achat et 177,21 dinars à la vente.

Le marché noir toujours sous pression : où en est le dinar ce 18 mai ?

Parallèlement, dans les coulisses du marché informel, les cambistes affichent des chiffres bien plus élevés. Ce dimanche, l’euro se négocie autour de 258 dinars à l’achat et grimpe jusqu’à 260 dinars à la vente. Pour un billet de 100 euros, il faut désormais débourser jusqu’à 26 000 dinars.

🟢 À LIRE AUSSI : Un crédit de 3 000 000 DA pour aménager son logement en Algérie : Détails et conditions

Le dollar suit la même tendance, avec un taux qui oscille entre 23 400 dinars à l’achat et 23 700 dinars à la vente pour un billet de 100. Quant à la livre sterling, elle conserve sa position de devise la plus chère, avec un cours situé entre 297 et 302 dinars.

Pourquoi le dinar reste sous tension ?

Derrière cette flambée continue des devises, plusieurs facteurs se conjuguent pour alimenter la pression sur le dinar. En tête de liste, la reprise des importations de véhicules, qu’ils soient neufs ou d’occasion, relance fortement la demande en devises, notamment en euros. Ces transactions, souvent réglées à l’étranger, poussent les importateurs à se tourner massivement vers le marché parallèle pour trouver les fonds nécessaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Vols low cost vers l’Algérie : des départs de France à partir de 62 euros pour l’été 2025

Autre moteur de cette tension : l’approche du pèlerinage à La Mecque. Chaque année, des milliers d’Algériens cherchent à réunir les sommes requises pour accomplir le Hadj, dont un bon nombre d’entre eux se rabattent sur les cambistes pour s’équiper en monnaie étrangère, notamment en riyals saoudiens ou en dollars.