Banque d’Algérie et marché noir : à combien s’achètent et se vendent les devises ce 28 août ?

Alors que le marché officiel des devises affiche une certaine stabilité, le marché noir révèle des fluctuations notables qui soulignent la volatilité des taux de change au niveau de ce canal parallèle. Dans cet article, découvrez un aperçu des différences entre les deux marchés pour ce lundi 22 juillet 2024.

Entre le 27 et le 29 août 2024, les données de la Banque d’Algérie montrent une relative stabilité des principales devises étrangères sur le marché officiel. L’euro s’échange à un taux d’achat de 149.52 dinars algériens et à un taux de vente de 149.55 dinars.

Le dollar américain se négocie au niveau du marché officiel à 133.88 dinars à l’achat et à 133.90 dinars à la vente. Quant à la livre sterling, elle se traite à 176.82 dinars pour l’achat et à 176.86 dinars pour la vente.

Tendance des devises en Algérie : quels sont les taux de change du marché noir ?

En revanche, sur le marché informel, les taux de change présentent une autre réalité, illustrant l’instabilité et la pression qui caractérisent ce secteur. Au Square Port Saïd à Alger, les cambistes affichent des taux nettement plus élevés. L’euro s’achète à 239.00 dinars et se vend à 241.00 dinars.

Pour le dollar américain, les taux atteignent 220.00 dinars à l’achat et 220.00 dinars à la vente. La livre sterling, quant à elle, s’échange à 280.00 dinars à l’achat et à 282.00 dinars à la vente.

Ces différences marquées entre les taux de change officiels et ceux du marché informel reflètent une demande accrue de devises étrangères, particulièrement durant cette période de vacances et à l’approche de la rentrée. Pour une vision globale des taux de change des principales devises étrangères pour ce mercredi 28 août 2024, consultez le tableau récapitulatif ci-dessous :