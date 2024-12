Banque d’Algérie et marché informel : stagnation ou hausse, où en sont les devises ce 4 décembre ?

Durant la période allant du 3 au 5 décembre 2024, les taux de change des principales devises étrangères ont montré une stabilité notable au niveau des cotations commerciales de la Banque d’Algérie. Cette situation contraste avec les variations souvent imprévisibles du marché parallèle.

Selon les données officielles, l’euro s’échange à 140,43 dinars algériens à l’achat et 140,46 dinars à la vente. Le dollar américain affiche des taux similaires, avec 133,62 dinars à l’achat et 133,63 dinars à la vente.

La livre sterling suit également cette tendance, se maintenant à 169,18 dinars à l’achat et 169,24 dinars à la vente. Quant au dollar canadien, il conserve une stabilité remarquable, avec des valeurs de 95,17 dinars à l’achat et 95,20 dinars à la vente.

Enfin, la monnaie des Émirats arabes unis, le dirham, reste alignée sur cette dynamique de stabilité, s’échangeant à 36,37 dinars algériens à l’achat et 36,38 dinars à la vente. De même pour le riyal saoudien qui s’achète à 35,56 dinars et se vend à 35,57 dinars au niveau de la Banque d’Algérie.

Évolution des devises en Algérie : à combien s’échange l’euro en noir ?

Sur le marché informel de change, les taux stagnent, mais une ambiance d’instabilité continue de caractériser les coulisses de ce canal non régulé. Ce mercredi 4 décembre, la monnaie européenne, l’euro, s’échange contre 255,00 dinars algériens à l’achat et 258,00 dinars à la vente.

Le dollar américain, autre devise majeure sur ce marché, se stabilise à 242 dinars à l’achat et 244 dinars à la vente. La livre sterling, quant à elle, se négocie à 302 dinars à l’achat et 305 dinars à la vente.

Du côté des autres monnaies étrangères, le dollar canadien s’échange à 169 dinars à l’achat et 172 dinars à la vente. Le dirham émirati, toujours très recherché, affiche un taux de 64 dinars algériens à l’achat et 66 dinars à la vente. Enfin, le riyal saoudien se fixe à 63 dinars à l’achat et 65 dinars à la vente.

En bref…

Malgré cette apparente stagnation des taux, l’incertitude et l’instabilité restent omniprésentes sur le marché informel, où les variations peuvent survenir à tout moment. En revanche, au niveau du marché officiel de la Banque d’Algérie, les cotations des principales devises étrangères restent stables, affichant peu de variations. Le tableau ci-dessous résume les chiffres tant sur le marché officiel qu’informel pour ce mercredi 4 décembre 2024 :