Banque d’Algérie et marché informel : quels sont les taux de change des devises ce 23 octobre ?

Les taux de change continuent de varier entre le marché noir et le marché officiel, accentuant de plus en plus l’écart entre ces deux systèmes en Algérie. Dans cet article, découvrez les taux de change des principales devises étrangères pour ce mercredi 23 octobre 2024.

Après une période de hausse sur le marché informel, l’euro semble se stabiliser. Aujourd’hui, sur le marché parallèle, l’euro s’échange à 249,00 dinars algériens pour l’achat et à 252,00 dinars algériens pour la vente. En comparaison, la Banque d’Algérie affiche, pour la période du 22 au 24 octobre 2024, un taux officiel de 144,43 dinars algériens à l’achat et de 144,46 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain, quant à lui, s’établit à 225,00 dinars algériens à l’achat et 228,00 dinars algériens à la vente sur le marché noir. En banque, le billet vert est coté à 133,29 dinars pour l’achat et 133,30 dinars pour la vente.

Taux de change en Algérie : qu’en est-il des autres devises ?

Du côté du dollar canadien, il se négocie à 165,00 dinars pour l’achat et à 168,00 dinars pour la vente sur le marché parallèle. Le taux officiel, lui, reste à 96,38 dinars pour l’achat et 96,40 dinars pour la vente, selon les données de la Banque d’Algérie.

Parmi les autres devises majeures qui influencent le paysage économique algérien figurent la livre sterling et le dirham émirati. Sur le marché noir, la monnaie britannique s’échange à 291,00 dinars algériens pour l’achat et 293,00 dinars algériens pour la vente. En comparaison, les cours officiels de la Banque d’Algérie affichent un taux de 173,37 dinars à l’achat et 173,42 dinars à la vente.

Le dirham émirati, quant à lui, s’échange sur le marché informel à 62,00 dinars pour l’achat et 64,00 dinars pour la vente. Du côté du marché officiel, il se négocie à 36,28 dinars pour l’achat et 36,29 dinars pour la vente.