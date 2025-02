Banque d’Algérie et marché informel : quels sont les taux de change des devises ce 17 février ?

Les taux de change officiels fixés par la Banque d’Algérie pour la période du 14 au 18 février 2025 restent relativement stables, contrastant avec les fluctuations observées sur le marché parallèle. Dans cet article, découvrez les cours de change des principales monnaies étrangères en ce début de semaine.

Selon les données officielles, l’euro s’échange à 141,07 dinars à l’achat et à 141,10 dinars à la vente, affichant une légère variation qui ne modifie pas son cours global. De son côté, le dollar américain est coté à 134,65 dinars à l’achat et 134,66 dinars à la vente, tandis que la livre sterling s’établit à 169,37 dinars à l’achat et 169,43 dinars à la vente. Quant au dollar canadien, son taux officiel atteint 95,05 dinars à l’achat et 95,07 dinars à la vente.

Où en est le dinar algérien face aux devises sur le marché noir ?

Si les cotations officielles restent stables, le marché parallèle enregistre une légère hausse. Ce lundi 16 février, l’euro grimpe à 250 dinars à l’achat et 253 dinars à la vente, poursuivant sa progression des derniers jours. Le dollar américain suit cette tendance avec une montée à 239 dinars à l’achat et 242 dinars à la vente.

En revanche, la livre sterling demeure stable, oscillant entre 297 dinars à l’achat et 300 dinars à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, progresse légèrement pour atteindre 162 dinars à l’achat et 165 dinars à la vente en cette fin de semaine.

L’écart persistant entre le marché officiel et le marché parallèle continue d’attirer l’attention des opérateurs économiques et des particuliers, témoignant des dynamiques contrastées qui animent le marché des devises en Algérie.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 141,07 141,10 250,00 253,00 Dollar US ($) 134,65 134,66 239,00 242,00 Livre Sterling (₤) 169,37 169,43 297,00 300,00 Dollar CAN ($C) 95,05 95,07 162,00 165,00 Dirham EAU (AED) 36,65 36,66 64,00 66,00

Titres de séjour en France : le juteux marché noir des régularisations

Une enquête de Street Press révèle l’existence d’un réseau d’entreprises peu scrupuleuses qui profitent de la détresse des étrangers en situation irrégulière en France. Ces sociétés, qui se présentent comme des intermédiaires administratifs, promettent une obtention facilitée de titres de séjour ou de la nationalité française.

Utilisant massivement les réseaux sociaux et des influenceurs rémunérés pour leur promotion, ces entreprises attirent leurs clients avec des premiers rendez-vous gratuits. Elles facturent ensuite des prestations à des tarifs exorbitants, pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros, alors que les démarches en préfecture ne coûtent qu’une centaine d’euros en timbres fiscaux.

L’enquête met en lumière de nombreux témoignages de victimes, comme celui d’Assia, une Algérienne de 49 ans, qui s’est vue réclamer près de 1.800 euros pour un simple accompagnement. Ces pratiques prospèrent sur un terreau fertile : la complexité administrative des démarches en préfecture et le durcissement de la politique migratoire française.