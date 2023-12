Banque d’Algérie et marché informel : quels sont les cours de change de ce 26 décembre ?

D’après les cotations commerciales du dinar à la Banque d’Algérie entre le 25 et 27 décembre 2023, l’euro a débuté avec un taux d’achat de 147.65 DA par unité et un taux de vente de 147.69 DA. De même, le dollar américain, pivot mondial des échanges, affiche un taux d’achat de 134.11 DA et un taux de vente de 134.12 DA, selon ces mêmes données officielles.

De plus, ces chiffres officiels livrent également des indications sur d’autres monnaies étrangères. La livre sterling britannique, par exemple, se situe à un taux d’achat de 170.23 DA et à un taux de 170.31 DA pour la vente, signalant une légère tendance à la hausse. Quant au dollar canadien, il observe aussi une légère ascension s’établissant à 101.14 DA pour l’achat et à 101.21 DA pour la vente. Ces données mettent en lumière l’évolution des taux de change, fournissant des indices cruciaux pour comprendre les dynamiques monétaires actuelles à la Banque d’Algérie.

Le dinar face aux devises étrangères sur le marché parallèle de change !

Cependant, une analyse des données du marché informel dévoile des variations significatives. Les revendeurs de devises opérant dans ces milieux proposent l’euro à l’achat à 235.00 DA et à la vente à 237.00 DA. Après avoir connu une légère augmentation au cours de cette semaine, la monnaie européenne maintient sa valeur au-dessus de la barre symbolique des 230.00 DA. En ce qui concerne le dollar américain, les taux s’établissent à 218.00 DA pour l’achat et à 220.00 DA pour la vente sur le marché noir du Square Port Saïd à Alger.

Par ailleurs, pour la livre sterling britannique, les cambistes du marché informel ont fixé des tarifs à 265.00 DA pour l’achat et à 267.00 DA pour la vente. Quant au dollar canadien, les cambistes du marché parallèle proposent des taux à 155.00 DA pour l’achat et à 157.00 DA pour la vente.

Ces données révèlent des disparités marquées entre les marchés officiels et informels, impactant les valeurs des devises étrangères. Le tableau ci-dessous synthétise ces informations, offrant une vue d’ensemble des cours de change du dinar algérien tant sur les marchés officiels que sur les marchés parallèles pour ce mardi 26 décembre 2023 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 147.65 147.69 235.00 237.00 Dollar US ($) 134.11 134.12 218.00 220.00 Livre Sterling (₤) 170.23 170.31 265.00 267.00 Dollar CAN ($C) 101.14 101.21 155.00 157.00 Dirham AED (Dh) 36.51 36.52 58.00 60.00

