Banque d’Algérie et marché informel : quelle est la valeur des devises ce dimanche 28 juillet ?

La semaine passée, les principales devises étrangères ont affiché une tendance haussière, atteignant de nouveaux records sur le marché informel de change, particulièrement la monnaie européenne ainsi que la monnaie du Royaume-Uni. Mais qu’en est-il des taux de change de ce dimanche 28 juillet ? Les devises se sont-elles stabilisées ?

Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro maintient sa stabilité avec un taux d’achat de 145.97 dinars algériens et un taux de vente de 146.04 dinars algériens. Le dollar américain affiche également des taux officiels relativement stables, avec un prix d’achat de 134.55 dinars algériens et un prix de vente de 134.56 dinars algériens. De son côté, la livre sterling s’est établie à un taux d’achat de 173.45 dinars algériens et un taux de vente de 173.56 dinars algériens.

Où en sont les devises sur le marché noir ?

En revanche, au niveau du marché parallèle de change, l’euro atteint des sommets. Après sa récente envolée, la monnaie de l’Union européenne s’échange désormais à 239.00 dinars algériens à l’achat et 241.00 dinars algériens à la vente. Le dollar américain se négocie à un taux d’achat de 220.00 dinars algériens et un taux de vente de 222.00 dinars algériens. Alors que la livre sterling, quant à elle, a grimpé à des sommets vertigineux, avec un taux d’achat de 280.00 dinars algériens et un taux de vente de 282.00 dinars algériens.

Taux de change des devises en Banque et au marché noir ce 28 juillet

Ainsi, les devises semblent montrer une stabilité sur le marché officiel, tandis que le marché parallèle continue de présenter des taux plus élevés. En consultant le tableau ci-dessous, découvrez un récapitulatif des taux de change des principales devises étrangères en Algérie pour ce dimanche 28 juillet 2024, tant sur le marché officiel que sur le marché informel :