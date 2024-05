Banque d’Algérie et marché informel : les devises maintiennent leur flambée ce 28 mai !

Les dernières données émanant de la Banque d’Algérie, scrutées attentivement pour la période allant du 27 au 29 mai 2024, révèlent une stabilité apparente des taux de change des devises étrangères majeures sur le marché officiel.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie dévoilent des taux immuables pour l’euro et le dollar américain. L’euro se maintient avec un taux d’achat de 145.76 dinars algériens et un taux de vente de 145.83 dinars algériens. Le dollar américain, quant à lui, conserve sa position à 134.36 dinars algériens pour l’achat et à 134.38 dinars algériens pour la vente.

En outre, le dollar canadien est échangé à 98.32 dinars algériens pour l’achat et à 98.36 dinars algériens pour la vente, tandis que le riyal saoudien affiche des taux respectifs de 35.82 dinars algériens pour l’achat et de 35.83 dinars algériens pour la vente.

Le dinar face aux devises étrangères sur le marché parallèle !

Cependant, sur le marché noir, la réalité est tout autre. Les écarts sont significatifs, illustrant une volatilité notable. L’euro s’échange à des prix bien plus élevés, atteignant 239.00 dinars algériens pour l’achat et 241.00 dinars algériens pour la vente. Le dollar américain grimpe également, atteignant autour de 221.00 dinars algériens à l’achat et 223.00 dinars algériens à la vente.

De plus, le marché informel du Square Port Saïd d’Alger révèle des écarts encore plus marqués pour d’autres devises. Le dollar canadien se négocie à 159.00 dinars algériens pour l’achat et à 161.00 dinars algériens pour la vente, tandis que le riyal saoudien atteint respectivement 58.00 dinars algériens à l’achat et 60.00 dinars algériens à la vente.

Afin d’appréhender au mieux les tendances actuelles, le tableau ci-dessous offre une synthèse des taux de change des principales monnaies étrangères pour ce mardi 28 mai 2024, tant sur le marché officiel que sur le marché informel :