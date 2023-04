Banque d’Algérie et marché informel : le dinar face aux principales devises ce 17 avril

Les marchés formels et informels de change sont deux systèmes différents utilisés pour échanger des devises. Le premier, est un marché réglementé et régi par les taux de change officiels établis par les gouvernements et les banques centrales. Tandis que le second, est un marché non réglementé où les transactions se font en dehors des canaux officiels. Et ce, pour éviter les restrictions ou pour obtenir un meilleur taux de change.

Entre le 14 et le 18 avril 2023, les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien indiquent que l’euro est coté à 148,95 dinars algériens pour l’achat et à 148,99 dinars algériens pour la vente, selon les données de la Banque d’Algérie. En ce qui concerne le dollar américain, son taux d’achat est de 135,12 dinars algériens et son taux de vente est de 135,14 dinars algériens, toujours d’après les cotations officielles de la Banque d’Algérie.

Par ailleurs, la Banque d’Algérie a aussi communiqué les taux de change officiels pour d’autres devises étrangères, à l’instar du dollar canadien et du dirham émirati. Ainsi, l’achat d’un dollar canadien s’est fixé à 101,38 dinars algériens et sa vente à 101,42 dinars algériens. Pour le dirham des Émirats, il s’échange contre 36,79 dinars algériens à l’achat et contre 36,80 dinars algériens à la vente, et ce, toujours sur le marché officiel de la Banque d’Algérie.

Taux de change du dinar au marché noir ce lundi 17 avril

Ce lundi 17 avril 2023, les cambistes du marché informel de change proposent l’euro unique à l’achat à 222,00 dinars algériens et à la vente à 224,00 dinars algériens. Quant au dollar américain, il s’échange encore à l’achat à 204,00 dinars algériens et à la vente à 206,00 dinars algériens. Comme les autres devises, la paire USD/EUR semble stagner sur le marché noir, toutefois, elle se maintient au-dessus de la barre symbolique des 200.00 dinars algériens.

En outre, au niveau du Square Port Saïd d’Alger, l’unité du dollar canadien est proposée à l’achat à 148,00 dinars algériens et à la vente à 150,00 dinars algériens. De plus, il est possible d’acheter le dirham émirati à 52,00 dinars algériens et de le vendre à 55,00 dinars algériens.

Banque d’Algérie et marché noir : cours de change du dinar ce 17 avril

Ci-dessous, un tableau résumant les cours de change de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères pour ce lundi 17 avril 2023 :