Banque d’Algérie et marché informel : le dinar face aux devises étrangères ce 31 mars !

Au marché noir du Square Port Saïd d’Alger, épicentre des transactions informelles, des réalités financières divergentes mettent en lumière des écarts notables par rapport aux cours officiels de la Banque d’Algérie. La monnaie européenne se négocie à 238.00 dinars algériens pour l’achat et à 240.00 dinars algériens pour la vente.

Dans cet univers monétaire non réglementé, le dollar américain semble observer une légère hausse, avec un taux d’achat de 221.00 dinars algériens et un taux de vente grimpant à 223.00 dinars algériens. De plus, les cambistes du marché informel proposent également le dollar canadien avec un taux d’achat de 159.00 dinars algériens et un taux de vente de 161.00 dinars algériens.

La livre sterling, quant à elle, adopte une danse complexe, se négociant désormais à un taux d’achat de 275.00 dinars algériens et à un taux de vente de 277.00 dinars algériens, mettant en évidence les disparités notables entre les deux marchés de change.

Quels sont les taux de change à la Banque d’Algérie ?

En parallèle, les cotations de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 28 mars au 1ᵉʳ avril 2024, dévoilent les taux de change en vigueur sur le marché officiel des devises. Au cours de cette période, l’euro est coté à un taux d’achat de 145.45 dinars algériens et à un taux de vente de 145.52 dinars algériens. Le dollar américain maintient sa stabilité avec un taux d’achat de 134.67 dinars algériens et un taux de vente de 134.69 dinars algériens.

Outre la paire EUR/USD, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie révèlent que le dollar canadien s’échange à 99.07 dinars algériens pour l’achat et à 99.09 dinars algériens pour la vente. De même, la livre sterling affiche un taux d’achat de 169.87 dinars algériens et un taux de vente de 169.94 dinars algériens.

Malgré ces divergences persistantes entre les valeurs officielles et celles du marché informel, une certaine stagnation semble émerger dans les fluctuations des principales devises étrangères. Voici un tableau récapitulatif des cours de change pour ce dimanche 31 mars 2024 pour mieux comprendre ces variations :