Banque d’Algérie et marché informel : le dinar face aux devises ce 7 mars

Les cotations commerciales d’ouvertures du dinar algérien au marché officiel de la Banque d’Algérie, du 06 au 08 mars 2023, affichent l’unité de l’euro à 145.15 dinars algériens à l’achat et à 145.22 dinars algériens à la vente. Sur le marché officiel de change, le dollar américain unique s’échange contre 136.25 dinars algériens à l’achat et contre 136.27 dinars algériens à la vente.

En outre, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que l’unité de la livre sterling s’achète à 164.06 dinars algériens et se vend à 164.14 dinars algériens. Alors que sur le même marché, le dollar canadien unique s’est établi à 100.27 dinars algériens à l’achat et à 100.31 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, les cours de change du marché officiel affichent le dirham des Émirats arabes unis à 37.09 dinars algériens à l’achat et à 37.10 dinars algériens à la vente. De son côté, le Riyal saoudien s’échange, à la Banque d’Algérie, contre 36.30 dinars algériens à l’achat et contre 36.31 dinars algériens à la vente.

Taux de change du dinar sur le marché noir

Parallèlement, les cambistes du marché noir de change du Square Port Saïd d’Alger échangent la monnaie européenne unique contre 222.50 dinars algériens à l’achat et contre 224.50 dinars algériens à la vente. D’ailleurs, sur le même marché, le billet vert américain s’échange contre 210.00 dinars algériens à l’achat et contre 213.00 dinars algériens à la vente.

Concernant la livre sterling, les cambistes de la bourse informelle la cèdent 248.00 dinars algériens à l’achat et à 251.00 dinars algériens à la vente. Tandis qu’ils proposent le dollar canadien à 152.00 dinars algériens à l’achat et à 155.00 dinars algériens à la vente.

Sur le marché informel de change, le dirham émirati s’achète à 55.50 dinars algériens et se vend à 57.50 dinars algériens. Alors que le Riyal saoudien s’est établi à 54.50 dinars algériens à l’achat et à 56.50 dinars algériens à la vente, et ce, au marché noir de change du Square d’Alger.