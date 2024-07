Banque d’Algérie et marché informel : Combien de dinars vaut un euro ce 19 juillet ?

Nombreuses sont les personnes qui manifestent un intérêt pour les taux de change des devises étrangères en Algérie, que ce soit pour l’euro, le dollar américain, la livre britannique, le dirham émirati ou encore le dinar tunisien. Dans cet article, découvrez une vue d’ensemble des cours de change des principales monnaies étrangères sur le marché officiel de la Banque d’Alger ainsi que sur le marché informel.

Dans les coulisses de la bourse informelle, communément appelée marché noir de change, les taux affichent des valeurs relativement élevées par rapport à celles du marché officiel. Les cambistes de ce marché parallèle proposent l’euro à 238.00 dinars algériens pour l’achat et à 240.00 dinars algériens pour la vente. Le billet vert américain se négocie quant à lui à 222.00 dinars algériens pour l’achat et à 223.00 dinars algériens pour la vente.

Outre ces deux devises principales, les cambistes échangent le dinar tunisien à 68.00 dinars algériens pour l’achat et à 70.00 dinars algériens pour la vente. De plus, ils ont aussi fixé l’achat du dirham émirati à 59.00 dinars algériens et sa vente à 61.00 dinars algériens.

Les devises en Algérie : qu’en est-il des chiffres de la Banque d’Algérie ?

Ces chiffres contrastent considérablement avec ceux du marché officiel ! En effet, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie, du 17 au 19 juillet 2024, affichent des taux de change bien distincts de ceux observés sur le marché informel. L’euro s’y négocie à 146.24 dinars algériens à l’achat et à 146.30 dinars algériens à la vente. De même, le dollar américain s’achète en Banque à 134.17 dinars algériens et se vend à 134.18 dinars algériens.

Pour les estivants souhaitant se rendre en Tunisie, il est crucial de connaître les taux officiels pour éviter les mauvaises surprises. La Banque d’Algérie fixe l’achat de l’unité de la monnaie tunisienne à 43.00 dinars algériens et sa vente à 43.44 dinars algériens. Enfin, il convient de noter que la monnaie des Émirats arabes unis s’achète à 36.52 dinars algériens et se vend à 36.53 dinars algériens.