Banni depuis 2022 : Ce produit « made in Espagne » revient en Algérie

Après une longue période de tensions diplomatiques, les relations économiques entre l’Espagne et l’Algérie semblent se réchauffer. Ce dimanche, le port de Castelló a marqué un tournant en expédiant sa première cargaison vers l’Algérie depuis la crise de 2022.

La crise algéro-espagnole avait durement frappé les entreprises espagnoles, notamment celles du secteur de la céramique. Le marché algérien, très demandeur de ces produits, représentait un débouché essentiel pour les industriels de Castellón.

Avec cette nouvelle expédition, c’est tout un pan de l’économie locale qui se réjouit de retrouver un partenaire commercial de premier plan.

« C’est une opportunité unique pour rétablir nos relations avec l’Algérie et consolider la position de Castelló comme port de référence en Méditerranée», s’enthousiasme Rubén Ibáñez, président de l’Autorité portuaire de Castellón.

La filière céramique espagnole, particulièrement touchée par la rupture des relations avec l’Algérie, voit en cette reprise une bouffée d’oxygène. En 2022, le marché algérien représentait plus de 300 millions d’euros pour ce secteur, faisant de l’Algérie l’un des principaux clients de l’Espagne.

« La récupération de ce trafic avec l’Algérie est cruciale pour notre activité et notre positionnement dans la région » », affirme le responsable du port.

L’Espagne tend la main à l’Algérie : Une délégation de Port Castelló se rend en Algérie pour rétablir les liens stratégiques

Dans un contexte de rapprochement progressif entre l’Espagne et l’Algérie, une délégation du port de Castelló s’est rendue en Algérie avec pour objectif de redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays.

Cette visite, menée par le président de l’Autorité portuaire, Rubén Ibáñez, marque une étape importante dans le rétablissement des liens stratégiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Ce déplacement témoigne de la volonté des deux parties de tourner la page et de renouer avec une coopération fructueuse. Selon Rubén Ibáñez, « l’objectif est clair : renforcer et rétablir les relations avec le monde des affaires algérien ».

Le marché algérien représente un enjeu considérable pour le port de Castelló. Avant la crise diplomatique, l’Algérie était un important débouché pour les produits céramiques espagnols, notamment.

La filière céramique, fortement touchée par la rupture des relations commerciales, voit dans cette visite une opportunité de retrouver un marché porteur. Cette mission est perçue comme un signal fort de la part des autorités espagnoles, soulignant l’importance qu’elles accordent à la revitalisation de ces échanges.

Au-delà de la dimension économique, cette visite s’inscrit dans un contexte géopolitique marqué par une volonté de renforcer la coopération régionale.

Les prochaines semaines devraient permettre d’en savoir plus sur les résultats concrets de cette mission et sur les perspectives d’avenir des relations économiques entre l’Espagne et l’Algérie.