Bank of America se lance dans le secteur des cryptomonnaies et leur prédit un grand avenir

Comment expliquer le fort intérêt de plus en plus d’acteurs économiques importants pour les cryptomonnaies ? Le lancement récent de Bank Of America dans le monde des cryptomonnaies nous a donné envie d’écrire un article pour l’expliquer. Nous allons tout d’abord nous intéresser aux causes de cet intérêt puis nous étudierons le cas de Bank of America en particulier.

Ce n’est un secret pour personne, le secteur des cryptomonnaies et de la blockchain est en pleine effervescence et a connu de fortes périodes de croissance ces dernières années. Depuis 2009, lorsque la Bitcoin a été créée, il y a eu des hauts et des bas mais globalement sa valeur n’a jamais cessé de grimper. Tout un écosystème est né autour du bitcoin et de la blockchain, on l’appelle la crypto sphère. De nombreuses cryptomonnaies sont nées, il en existe de plus en plus.

Certaines personnes sont sceptiques sur les cryptomonnaies et pensent qu’elles pourraient connaitre un déclin proche. Mais on remarque au contraire que le développement de ce secteur reste extrêmement important en 2021, voire supérieur à ce qu’il a été dans le passé. C’est un développement qui est exponentiel. En 2019, selon le site CoinMarketCap, il existait 2 400 cryptomonnaies, en 2021, le même site internet en recense 12 516.

Il s’agit donc d’un secteur qui continue de progresser très fortement et qui pourrait continuer de progresser. C’est pour cette raison qu’investir dans les cryptomonnaies peut être une décision intéressante. C’est un marché qui a jusqu’à aujourd’hui été très porteur et qui pourrait bien continuer à l’être.

Comment investir dans les cryptomonnaies ?

Vous souhaitez investir dans les cryptomonnaies ? Il existe de multitudes de possibilités sur internet. Il est aujourd’hui devenu très facile pour les particuliers d’investir dans les cryptomonnaies grâce à la grande quantité d’outils et d’apps qui permettent de le faire. Pour ce qui nous concerne, nous avons tester différentes plateformes, logiciels et outils. Plusieurs ont attirés notre attention mais la plateforme qui nous à semblée la plus complète pour satisfaire tous les besoins des investisseurs particuliers est Bitcoin Up.

La première qualité de Bitcoin Era est qu’il s’agit d’une plateforme intuitive, qui convient aussi bien aux débutants qu’à des utilisateurs plus aguerris. C’est aussi une plateforme qui vous permet de commencer à investir dans les cryptomonnaies uniquement avec la somme de 250$. Il n’y a pas besoin d’investir énormément. Cette plateforme vous permet d’être mis en relation avec des courtiers de confiance qui vous accompagnerons pour investir.

Bank of America s’intéresse aux cryptomonnaies

La deuxième banque des Etats-Unis, Bank Of America, commence à s’intéresser très sérieusement aux cryptomonnaies. Comme le signale cet article de conseilscrypto.com, la banque a décidé de mettre en place une équipe de recherche sur les cryptomonnaies. Cette stratégie montre l’importance que Bank Of America accorde aux cryptomonnaies, la banque américaine souhaite être à la pointe dans ce domaine. Bank Of America s’intéresse aux cryptomonnaies depuis déjà plusieurs années, en 2019 la banque avait déjà estimée via un communiqué que le bitcoin avait été le meilleur investissement des 10 dernières années. Mais ce que l’on comprend lorsque l’on s’intéresse à l’état d’esprit qui règne chez Bank Of America, c’est que plus le temps passe, plus le sujet des cryptomonnaies devient sérieux. Au départ, on n’accordait peu d’importance aux cryptomonnaies et petit à petit le concept à fait son chemin et est devenu plus clair dans l’esprit de tous les acteurs économiques à travers le monde et également chez Bank Of America en particulier. En 2019, après 10 années de forte croissance pour les cryptomonnaies, comme nous le soulignons, Bank Of America déclarait que le Bitcoin était le meilleur investissement des 10 dernières années. Cependant, il ne s’agissait pas d’une véritable analyse mais plutôt d’un fait difficilement contestable. Au moment de cette déclaration, les cryptomonnaies conservaient encore une image assez mitigée.

Une image liée à la volatilité, et surtout encore beaucoup de gens avaient du mal à comprendre l’intérêt de la blockchain. Beaucoup considérait les cryptomonnaies uniquement comme un marché de spéculation, sans aucun intérêt réel en termes de projet économique. Aujourd’hui c’est de moins en moins le cas. Les projets se basant sur la blockchain sont de plus en plus nombreux et concrets. Certaines blockchains comme le réseau Ethereum par exemple ou encore Cardano ou la blockchain du BNB, la cryptomonnaie de la blockchain Binance, mettent en place des projets qui permettent de développer des applications décentralisées. De plus en plus de projets voient le jour.

Le grand public commence à comprendre davantage l’intérêt des Smart Contracts. Les Smart Contracts, ou « contrats intelligents » en français sont des contrats qui sont réalisés entre deux parties sans intervention d’un tiers de confiance. Par exemple : imaginons que vous souhaitez acheter une maison, normalement vous devez obligatoirement utiliser un notaire pour valider la transaction. C’est le notaire qui est chargé de rendre la transaction officielle et incontestable. En règle générale ce système fonctionne bien mais il repose sur l’honnêteté des acteurs économiques qui sont des êtres humains et qui ne sont donc pas fiables à 100%. De plus, vous devrez organiser un rendez-vous avec le notaire, ce qui peut prendre du temps et vous devrez payer une commission au notaire. Les Smart Contracts vous permettent de gagner du temps et de l’argent et surtout ils sont infalsifiables. Votre transaction sera vérifiée automatiquement par tous les membres de la blockchain et elle sera inscrite dans le registre de la blockchain pour toujours. Le système des Smart Contracts permettra de faire gagner énormément de temps et d’argent pour un grand nombre de transaction.

Prenons un autre exemple encore plus parlant, celui des transferts d’argent et notamment les transferts d’argent à l’international. Dans le système traditionnel, pour faire un transfert d’argent entre deux banques à l’international, vous devez payer une commission souvent assez couteuse et vous devez attendre plusieurs jours pour que votre transaction soit réalisée car elle doit être validé par le tiers de confiance qu’est la banque. Grâce aux cryptomonnaies, vous pouvez réaliser des transactions immédiates et sans coût de transaction. Comme vous en avez peut-être entendu parler, le Salvador a décidé de faire du Bitcoin sa monnaie nationale pour permettre à ses habitants de réaliser des économies sur les transferts d’argent envoyés de puis l’étranger (en grande partie les Etats-Unis). Le président salvadorien Nayib Bukele estime que l’utilisation du Bitcoin va permettre d’économiser approximativement 400 millions de dollars en frais bancaire sur les frais de transferts d’argent des Etats-Unis au Salvador, ce qui n’est pas du tout négligeable pour le pays puisque son PIB est d’environ 27 milliards de dollars américains.

Les cryptomonnaies sont de plus en plus crédibles

Les projets développés dans le monde de la blockchain et des cryptomonnaies renforcent peu à peu la crédibilité qui est accordé aux cryptomonnaies. De 2009, avec un projet complétement nouveau et mal connu, à aujourd’hui, les cryptomonnaies continuent de croitre et leur valeur contnue de croitre. Cependant, ce qui fait que des banques importantes comme Bank Of America accordent de l’intérêt aux cryptomonnaies, ce sont les projets industriels concret qu’il y a derrière et qui sont en pleine ébullition en 2021. Ce sont aussi les projets de NFT qui permettent de créer de la rareté sur Internet. Bank Of America n’est pas la seule grande banque américaine à s’intéresser aux cryptomonnaies, JPMorgan et Goldman Sachs ont également déjà fait part de leur intérêt.

Comme vous pourrez le lire en détails dans cet article de Netcost-Security, Bank Of America propose maintenant le trading de contrat à terme BTC à ses clients. La banque accorde une grande crédibilité aux cryptomonnaies et leur prédit même un fort développement dans le futur. Bank of America utilisera les Bitcoin futures de CME (Chicago Mercantile Exchange). Après ses recherches approfondies de son équipe de recherche, Bank Of America prédit un grand avenir aux NFT et à la finance décentralisée (DeFi). La banque prétend que les cryptomonnaies sont devenus trop importantes pour ne pas être prises en compte.