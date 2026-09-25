VIDÉO. Menaces et agressions à l’arme blanche : une bande de quartier démantelée à Chlef

Une opération conjointe menée cette semaine à Chlef par la BRI et la GN a conduit à l’arrestation de six individus appartenant à une bande de quartier impliquée dans plusieurs affaires criminelles.

Les policiers et les gendarmes ont également mis la main sur une quantité de stupéfiants, des armes blanches et deux véhicules.

Bande de quartier à Chlef : six individus interpellés après plusieurs affaires criminelles

L’opération a réuni les services de la Police et de la Gendarmerie nationale de Chlef dans le cadre de la lutte contre les bandes de quartier. Menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, elle a permis d’identifier puis d’arrêter six suspects.

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Selon les éléments communiqués par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le groupe est impliqué dans plusieurs faits commis dans des quartiers de la wilaya. Les enquêteurs lui reprochent notamment des actes d’intimidation, de menace et d’agression contre des citoyens à l’aide d’armes blanches.

Les investigations portent également sur des activités liées au trafic de stupéfiants et de psychotropes.

Chlef : le principal suspect faisait l’objet de quatre mandats d’arrêt

L’un des suspects interpellés occupait une place particulière dans le dossier. Présenté comme le principal mis en cause, il faisait l’objet de quatre mandats d’arrêt pour son implication présumée dans plusieurs affaires criminelles.

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Ces mandats concernent notamment des faits liés à une association de malfaiteurs, à l’enlèvement et à la torture, ainsi qu’à des agressions physiques commises avec violence et à l’aide d’armes blanches.

L’arrestation de cet individu intervient ainsi dans le cadre de la même opération coordonnée entre les services de sécurité de la wilaya.

355 comprimés d’ecstasy, de la cocaïne et des armes blanches saisis

L’opération ne s’est pas limitée aux arrestations. Les policiers et les gendarmes ont également procédé à plusieurs saisies, dont :

355 comprimés psychotropes de type ecstasy ;

Une quantité de cocaïne ;

Trois armes blanches, notamment des couteaux ;

Deux véhicules de tourisme.

À l’issue des procédures légales, les six suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Chlef.

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À Chlef, plusieurs affaires de drogue ces dernières semaines

Cette opération intervient après plusieurs saisies de stupéfiants enregistrées récemment dans la wilaya. Début septembre, les services concernés avaient intercepté près d’un quintal de kif traité dissimulé dans les portières de plusieurs véhicules, avec huit suspects arrêtés.

Quelques jours plus tard, une autre affaire avait permis la saisie de 71 kg de résine de cannabis, avant que quatre interventions distinctes des Douanes ne débouchent sur la récupération de 61 kg et 420 g de kif traité et l’arrestation de sept personnes.

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Ces opérations impliquent notamment les services des Douanes, de la Gendarmerie nationale et de la Police, qui coordonnent leurs interventions contre les circuits de trafic de stupéfiants à Chlef.