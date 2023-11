Bande de Gaza : une ONG lève le voile sur le nombre effrayant d’enfants tués par minute

Un autre chiffre du génocide perpétré à Gaza a été dévoilé aujourd’hui. Subissant un massacre barbare dans une omerta générale, les civils de la bande de Gaza, privés de toutes les commodités de la vie décente, continuent à vivre un quotidien cauchemardesque.

Au milieu des morts, des ruines et d’un paysage apocalyptique, les Gazaouis s’arment de courage et de bravoure face à un aveugle agresseur sans scrupules.

Aujourd’hui, une ONG vient de dévoiler au monde, visiblement encore occupé à décrypter et à remettre en question une vérité flagrante, un chiffre qui atteste de l’ampleur du massacre qui a lieu à Gaza.

Ainsi, selon l’ONG Save the Children International, un enfant est tué à Gaza toutes les 10 minutes. Un nombre ô combien attristant pour cette frange de population lâchement massacrée par l’occupant. La dépêche de l’ONG, Save the Children International, concorde avec les chiffres qui indique que plus de la moitié des victimes à Gaza sont des enfants.

🚨🇵🇸 FLASH | 1 enfant est tué toutes les 10 minutes à #Gaza, selon Save the Children. pic.twitter.com/iZN2CG3MWP — Cerfia (@CerfiaFR) November 4, 2023

Gaza : l’occupant rejette une pause humanitaire

Le massacre de masse perpétré à Gaza n’a pas persuadé l’occupant à arrêter son offensif contre les civils à Gaza et de procéder à une pause humanitaire.

En effet, l’idée d’une « trêve humanitaire » a été rejetée aujourd’hui. Selon les dernières informations, une école de l’ONU, servant de refuge aux civils, a été bombardée. 12 morts ont été enregistrés. Le bilan dépassera les 10.00 morts depuis de début de l’agression.

