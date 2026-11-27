La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) lance un avertissement aux automobilistes concernant l’utilisation abusive de la bande d’arrêt d’urgence sur les routes. À travers une campagne de sensibilisation, la police algérienne rappelle que cette voie est exclusivement réservée aux situations d’urgence et que son occupation injustifiée peut mettre en danger la vie des usagers de la route.

Dans son message, la police insiste sur un comportement encore observé chez certains conducteurs : s’arrêter ou circuler sur la bande d’arrêt d’urgence sans nécessité réelle. Une pratique particulièrement dangereuse, puisqu’elle risque de gêner l’intervention des véhicules de secours et de provoquer des accidents.

La bande d’arrêt d’urgence n’est pas une voie de circulation supplémentaire. Elle permet notamment aux véhicules en difficulté de s’immobiliser en dehors des voies principales et doit rester libre pour faciliter le passage des secours, notamment les ambulances et les équipes de la Protection civile.

Une pratique interdite et sanctionnée

Au-delà du danger immédiat, l’utilisation injustifiée de cette bande constitue également une infraction au Code de la route algérien. Son utilisation est réservée aux situations d’urgence et aux véhicules autorisés. Les autres automobilistes ne peuvent donc pas l’emprunter pour contourner les embouteillages, gagner du temps ou effectuer des arrêts non justifiés.

De tels comportements compromettent la sécurité de tous et peuvent empêcher les secours d’atteindre rapidement les lieux d’un accident. La police rappelle ainsi que le respect du Code de la route ne relève pas uniquement d’une obligation réglementaire, mais constitue aussi un devoir de responsabilité envers les autres usagers.

Un appel à la responsabilité des automobilistes

À travers cette publication, la DGSN entend également rappeler que la sécurité routière dépend du comportement de chaque conducteur. Un arrêt injustifié sur la bande d’urgence peut avoir des conséquences graves, notamment lorsqu’une ambulance ou un véhicule de secours doit intervenir rapidement.

Les automobilistes sont donc appelés à faire preuve de vigilance, à respecter les règles de circulation et à réserver cette voie aux usages pour lesquels elle a été aménagée.

Le message de la police est sans équivoque : utiliser la bande d’arrêt d’urgence sans nécessité, c’est mettre en péril sa propre vie et celle des autres.

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Bande d’arrêt d’urgence : à quoi sert réellement cette voie et quand peut-on l’utiliser ?

Souvent utilisée à tort pour contourner les embouteillages ou gagner du temps, la bande d’arrêt d’urgence remplit pourtant une fonction essentielle sur les autoroutes. La police algérienne rappelle que cet espace est exclusivement destiné aux situations nécessitant un arrêt exceptionnel.

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Située à droite de la chaussée, cette voie permet notamment aux automobilistes de s’immobiliser en cas de panne, de crevaison ou de problème mécanique. Elle facilite également l’intervention des ambulances et des équipes de la Protection civile, qui doivent pouvoir accéder rapidement aux lieux d’un accident.

En cas d’immobilisation, le conducteur doit prendre les précautions nécessaires pour signaler son véhicule et se mettre à l’abri, loin de la circulation.

En revanche, emprunter cette bande pour dépasser une file de voitures, éviter un ralentissement ou effectuer un arrêt de convenance constitue un comportement dangereux et interdit.

Son utilisation abusive peut gêner les secours et exposer les autres usagers à des accidents. La laisser libre n’est donc pas une simple règle de circulation, mais une nécessité pour préserver des vies.