Banane : « son prix ne devrait pas dépasser 200 DA », Zitouni qui promet des sanctions

Lors d’une visite d’inspection à Alger, durant le 1er jour de l’Aïd el-Fitr, le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni a exprimé son mécontentement face à la flambée des prix, en particulier de la banane.

En effet, il a exprimé son mécontentement sur la récente augmentation des prix de la banane sur le marché national. Zitouni a souligné que cette hausse est injustifiée, surtout lorsque l’on considère que les prix mondiaux ne dépassent pas 0,5 dollar. Selon lui, le coût de revient de ce produit, incluant les marges, ne devrait pas excéder les 200 DA.

Le ministre du Commerce a affirmé la détermination du gouvernement à lutter contre la spéculation qui alimente cette hausse, assurant l’application rigoureuse de la loi pour punir les responsables.

Il a précisé : « Nous allons agir et appliquer la loi pour poursuivre les responsables de cette hausse ». Le ministre a mis également en garde contre les pratiques spéculatives qui nuisent à la stabilité des prix et à la satisfaction des consommateurs.

Tayeb Zitouni a justifié la hausse des prix par le recentrage des efforts sur d’autres produits, laissant ainsi une ouverture à la spéculation sur la banane. Il déplore le fait que certains commerçants aient profité de cette situation pour augmenter les prix de manière exponentielle.

Appel à une action rapide

Face à cette situation, Zitouni a exhorté ses services à réagir rapidement, et ce en ordonnant la saisie des marchandises vendues à des prix exorbitants et appelle à une traçabilité stricte des produits concernés. Dans ce sens, il a déclaré : « C’est une instruction, au niveau de chaque commerce où le prix est affiché à ce tarif, vous passez à la saisie et il faut suivre la traçabilité de ce produit… C’est de la spéculation et nous allons agir ».

La déclaration du ministre du Commerce reflète la volonté du gouvernement de lutter contre la spéculation et de garantir des prix justes pour les consommateurs. Il met en lumière les défis rencontrés dans la régulation des marchés et appelle à une action concertée pour assurer la stabilité économique du pays.